Спадщина СРСР: Росія готує об'єкт на Новій Землі для ядерного вибуху (знімки)

Останніми місяцями на Новій Землі спостерігається активність. Згідно з супутниковими знімками, на полігоні будують нові тунелі та дороги, що може свідчити про підготовку до випробувань.

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Начальник центрального полігону Росії на Новій Землі, контрадмірал Андрій Синіцин, заявив, що об'єкт повністю готовий до відновлення ядерних випробувань. Як повідомили оглядачі Bulgarian Military, полігон був створений 70 років тому і перше випробування мегатонного класу відбулося 17 вересня 1954 року, а останнє — 24 жовтня 1990 року. І хоча випробування були припинені, інфраструктура залишилася в робочому стані та може бути використана в будь-який момент.

Аналітики зазначають, що останніми місяцями на полігоні спостерігається активність: супутникові знімки показують будівництво тунелів і доріг, що може свідчити про підготовку до відновлення випробувань. Це викликає стурбованість, особливо на тлі глобальної ядерної напруги.

Фото: Planet Labs Inc.

Репутація полігону

Одним із найвідоміших випробувань на Новій Землі став підрив "Цар-бомби" — найпотужнішої ядерної бомби в історії, еквівалентної 50 мегатоннам тротилу. Ця подія, що сталася 30 жовтня 1961 року, продемонструвала міць Радянського Союзу і посилила глобальні побоювання з приводу руйнівного потенціалу ядерної зброї.

Потужність "Цар-бомби" була така, що на відстані до 900 кілометрів розбивалися вікна, а сейсмічна ударна хвиля, що була спричинена вибухом, тричі обігнула Землю. Хоча початкова потужність бомби в 100 мегатонн була зменшена вдвічі, щоб обмежити випадання радіоактивних опадів, її енерговиділення все одно більш ніж у півтори тисячі разів перевищило сумарну потужність усіх вибухових речовин, використаних у Другій світовій війні. Крім того, вибух атомної бомби мав величезний вплив на довкілля.

Оглядачі пишуть, що сьогодні, зі зростанням напруженості між Росією і Заходом, обговорюються можливі ядерні випробування як спосіб продемонструвати міць Росії. Однак, попри такі заяви, офіційний Кремль поки що не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

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Нагадаємо, у жовтні 2023 року в Російській Федерації заявили про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Це рішення було ухвалено у відповідь на відмову США ратифікувати той самий договір, що свідчить про ядерне протистояння між двома країнами, що триває.