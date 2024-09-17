Наследие СССР: Россия готовит объект на Новой Земле для ядерного взрыва (снимки)

В последние месяцы на Новой Земле наблюдается активность. Согласно спутниковым снимкам, на полигоне строят новые туннели и дороги, что может свидетельствовать о подготовке к испытаниям.

Related video

Начальник центрального полигона России на Новой Земле, контр-адмирал Андрей Синицын, заявил, что объект полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Как сообщили обозреватели Bulgarian Military, полигон был создан 70 лет назад, и первое испытание мегатонного класса состоялось 17 сентября 1954 года, а последнее — 24 октября 1990 года. И хотя испытания были приостановлены, инфраструктура осталась в рабочем состоянии и может быть использована в любой момент.

Аналитики отмечают, что в последние месяцы на полигоне наблюдается активность: спутниковые снимки показывают строительство туннелей и дорог, что может указывать на подготовку к возобновлению испытаний. Это вызывает обеспокоенность, особенно на фоне глобального ядерного напряжения.

Фото: Planet Labs Inc.

Репутация полигона

Одним из самых известных испытаний на Новой Земле стал подрыв "Царь-бомбы" — самой мощной ядерной бомбы в истории, эквивалентной 50 мегатоннам тротила. Это событие, произошедшее 30 октября 1961 года, продемонстрировало мощь Советского Союза и усилило глобальные опасения по поводу разрушительного потенциала ядерного оружия.

Мощность "Царь-бомбы" была такова, что на расстоянии до 900 километров разбивались окна, а сейсмическая ударная волна, которая была вызвана в результате взрыва, трижды обогнула Землю. Хотя первоначальная мощность бомбы в 100 мегатонн была уменьшена вдвое, чтобы ограничить выпадение радиоактивных осадков, ее энерговыделение все равно более чем в полторы тысячи раз превысило суммарную мощность всех взрывчатых веществ, использованных во Второй мировой войне. Кроме того, взрыв атомной бомбы оказал огромное воздействие на окружающую среду.

Обозреватели пишут, что сегодня, с ростом напряженности между Россией и Западом, обсуждаются возможные ядерные испытания как способ продемонстрировать мощь России. Однако, несмотря на такие заявления, официальный Кремль пока не принял окончательного решения по этому вопросу.

Важно

Новая стратегия по ядерному оружию: США хотят посадить за стол переговоров Россию и Китай, — СМИ

Напомним, в октябре 2023 года в Российской Федерации заявили об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это решение было принято в ответ на отказ США ратифицировать тот же договор, что свидетельствует о продолжающемся ядерном противостоянии между двумя странами.