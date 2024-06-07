Новая стратегия по ядерному оружию: США хотят посадить за стол переговоров Россию и Китай, — СМИ

В Белом доме рассказали, что стратегия предусматривает разработку новой гравитационной бомбы, а также усилия по продлению срока службы некоторых атомных подводных лодок класса "Огайо". В случае отказа от переговоров, Москва и Пекин "столкнутся с ухудшением среды безопасности.

Related video

В пятницу, 7 июня, администрация президента США Джо Байдена объявит о своем намерении принять более решительную стратегию в отношении ядерного оружия. Это обусловлено тем, что Москва и Пекин отвергли попытки Вашингтона обсудить вопрос контроля над вооружениями. Об этом пишет портал Semafor.

"Соединенные Штаты считают, что им необходимо "принять более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями" в условиях, когда растет глобальная напряженность, а также "внести определенные коррективы в нашу позицию и возможности", — сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.

По данным издания, новое направление очертит на пресс-конференции старший директор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями Пранай Вадди.

На аналогичной встрече год назад советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы обсуждать контроль над вооружениями с Китаем и Россией "без предварительных условий". Но тогда Пекин и Москва фактически отвергли эти предложения, что заставило США изменить свой подход, рассказал чиновник Semafor.

В то же время в Белом доме все еще надеются посадить за стол переговоров своих геополитических оппонентов. Впрочем Вашингтон хочет продемонстрировать, что отказ от переговоров будет иметь последствия. При таком сценарии Россия и Китай "столкнутся с ухудшением среды безопасности, если они будут продолжать отказываться от переговоров".

Конкретных деталей относительно будущих изменений известно немного, но новый подход заключается в решениях по разработке новой ядерной гравитационной бомбы и продлении срока службы некоторых атомных подводных лодок класса "Огайо".

Кроме того, администрация Байдена рассматривает возможность дальнейшего развития ядерных сил США в условиях растущей ядерной угрозы и работает над тем, чтобы обеспечить ключевых партнеров возможностями для нанесения ударов на большие расстояния и средствами наблюдения, которые необходимы для самозащиты.

Сообщается, что Белый дом также начинает закладывать основу для ключевых ядерных вопросов, с которыми столкнется Байден в случае победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. Несмотря на то, что Вашингтон и Москва остаются юридически связанными новым Договором о СНВ, последнее соглашение, ограничивающее два крупнейших ядерных арсенала мира, должно закончиться в 2026 году.

"Если будет второй срок, ключевым вопросом для нашей администрации является то, как мы подойдем к этой дате, 6 февраля 2026 года. Мы должны думать о среде, в которой мы не будем ограничены, но так же как и Россия, и Китай", — сказал чиновник администрации Байдена.

Напомним, 7 июня российский президент Владимир Путин не исключил, что в ядерную доктрину Российской Федерации в будущем будут внесены изменения.

6 июня в Институте изучения войны заявили, что Владимир Путин создает аллюзию на Карибский ядерный кризис для влияния на Запад.