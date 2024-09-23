ЗСУ просунулися біля Сватового: повернули позиції біля Кислівки, контратакують біля Новолюбівки, — ISW (карти)

За даними вашингтонських аналітиків, ЗСУ могли просунутися фронтом завширшки 2,5 і глибиною 2 км на схід від Кругляківки. ЗС РФ, своєю чергою, також намагаються просунутися до Кругляківки.

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Сили оборони України нещодавно повернули деякі позиції на північний захід від Сватового на тлі російських наступів уздовж лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна 21 і 22 вересня. Геолокаційні кадри за 21 вересня свідчать про те, що українські сили нещодавно повернули деякі позиції вздовж лісосмуги на захід від Кислівки. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 22 вересня.

Російський військкор 22 вересня заявив, що ЗСУ просувалися фронтом завширшки 2,5 і завглибшки два кілометри на схід від Кругляківки (на північний захід від Сватового). Повідомляється, що російські сили намагаються просунутися до Кругляківки після невдалого наступу на українські укріплені позиції біля Колесниківки. Російські військкори 21 і 22 вересня стверджували, що ЗС РФ, які діють на північний захід від Кремінної, захопили більшу частину Макіївки та увійшли в Невське. Водночас аналітики називають неправдивими повідомлення про захоплення Новолюбівки.

Карта DeepState: Сватове

Один із російських військкорів стверджував, що ЗСУ контратакують біля Новолюбівки в спробі уповільнити просування російських військ. ЗС РФ продовжували наступальні операції на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки та низці інших районів.

Мапа ISW: Куганська область

У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що на Куп'янському напрямку було 16 ворожих атак.

"Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки", — наголошується в публікації.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, ЗС РФ зняли моряків з авіаносця "Адмірал Кузнєцов" і відправили їх на фронт.

Також повідомлялося, що в ніч на 23 вересня ЗС РФ атакували Україну "шахедами", ракетами і КАБами.