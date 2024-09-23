ВСУ продвинулись возле Сватово: вернули позиции у Кисловки, контратакуют у Новолюбовки, — ISW (карты)

По данным вашингтонских аналитиков, ВСУ могли продвинуться по фронту шириной 2,5 и глубиной 2 км к востоку от Кругляковки. ВС РФ, в свою очередь, также пытаются продвинуться к Кругляковке

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Силы обороны Украины недавно вернули некоторые позиции к северо-западу от Сватово на фоне продолжающихся российских наступлений вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная 21 и 22 сентября. Геолокационные кадры за 21 сентября свидетельствуют о том, что украинские силы недавно вернули некоторые позиции вдоль лесополосы к западу от Кисловки. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 22 сентября.

Российский военкор 22 сентября заявил, что ВСУ продвигались по фронту шириной 2,5 и глубиной два километра к востоку от Кругляковки (северо-западнее Сватово). Сообщается, что российские силы пытаются продвинуться к Кругляковке после неудачного наступления на украинские укрепленные позиции возле Колесниковки. Российские военкоры 21 и 22 сентября утверждали, что ВС РФ, действующие к северо-западу от Кременной, захватили большую часть Макеевки и вошли в Невское. Вместе с тем аналитики называют ложными сообщения о захвате Новолюбовки.

Карта DeepState: Сватово

Один из российских военкоров утверждал, что ВСУ контратакуют возле Новолюбовки в попытке замедлить продвижение российских войск. ВС РФ продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки и ряде других районов.

Карта ISW: Kуганская область

В сводке Генштаба ВСУ говорится, что на Купянском направлении было 16 вражеских атак.

"Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Кругляковки, Лозовой и Стельмаховки", — отмечается в публикации.

Напомним, что, по данным Forbes, ВС РФ сняли моряков с авианосца "Адмирал Кузнецов" и отправили их на фронт.

Также сообщалось, что в ночь на 23 сентября ВС РФ атаковали Украину "шахедами", ракетами и КАБами.