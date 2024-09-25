ЗС РФ почали "прикрашати" техніку гумовими килимами: експерт пояснив "ноу-хау" росіян (відео)

Гумові килими нарізають із так званої транспортерної стрічки, яка дійсно може зіграти захисну пружну роль під час удару FPV-дрону, а також уберегти слабку броню від легких осколкових елементів, пояснив експерт.

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Російські окупанти почали ставити новий захист на свою військову техніку. Тепер її обвішують гумовими килимами. Про "ноу-хау" росіян розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Він показав, як ЗС РФ "прикрасили" такими килимами, яким "немає аналогів у світі", ЗРК Стріла-10, щоб захистити його від FPV-дронів.

"2022 року на броню окупанти клали килими, щоби взимку в зад було не так холодно, а так само просто — вивозили награбовані килими на броні. Тепер інший тренд – гума. Але не можу сказати, що це зовсім погане рішення", — зауважив експерт.

Він розповів, що гумові килими нарізають із так званої транспортерної стрічки, яка дійсно може зіграти захисну пружну роль під час удару FPV-дрону, а також уберегти слабку броню від легких осколкових елементів.

"Не можна сказати, що зовсім безнадійна штука, але й назвати рішенням проблеми не можна — від слова зовсім. З іншого боку, в умовах відсутності комплексного рішення підвищення захищеності легкоброньованої і навіть важкоброньованої техніки, нічого іншого російським окупаційним військам, окрім перетворення своїх ОБТ і ББМ на щось убоге-обгумоване, не залишається", — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що нещодавно російські військові "дизайнери" на додачу до "танків-черепах", "танків-мангалів", "танків-ізб" для протистояння українським дронам окупанти створили "танк-сарай". Перший такий "залізний капут" виготовили на базі танка Т-80БВ.