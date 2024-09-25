ВС РФ начали "украшать" технику резиновыми коврами: эксперт объяснил "ноу-хау" россиян (видео)

Резиновые ковры нарезаются из так называемой транспортерной ленты, которая действительно может сыграть защитную упругую роль при ударе FPV-дрона, а также уберечь слабую броню от легких осколочных элементов, пояснил эксперт.

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Российские оккупанты начали ставить новую защиту на свою военную технику. Теперь ее обвешивают резиновыми коврами. О "ноу-хау" россиян рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Он показал, как ВС РФ "украсили" такими коврами, которым "нет аналогов в мире", ЗРК Стрела-10, чтобы защитить его от FPV-дронов.

"В 2022 году на броню оккупанты клали ковры, чтобы зимой в зад было не так холодно, а так же просто — вывозили награбленные ковры на броне. Теперь другой тренд — резина. Но не могу сказать, что это совсем плохое решение", — отметил эксперт.

Он рассказал, что резиновые ковры нарезаются из так называемой транспортерной ленты, которая действительно может сыграть защитную упругую роль при ударе FPV-дрона, а также уберечь слабую броню от легких осколочных элементов.

"Нельзя сказать, что совсем безнадежная штука, но и назвать решением проблемы нельзя — от слова совсем. С другой стороны, в условиях отсутствия комплексного решения повышения защищенности легкобронированной и даже тяжелобронированной техники, ничего другого российским оккупационным войскам, кроме превращения своих ОБТ и ББМ в нечто убогое-обрезиненное, не остается", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, что недавно российские военные "дизайнеры" в дополнение к "танкам-черепам", "танкам-мангалам", "танкам-изб" для противостояния украинским дронам оккупанты создали "танк-сарай". Первый такой "железный капут" сделали на базе танка Т-80БВ.