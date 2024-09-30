Склад не постраждав: опубліковано кадр із супутника після удару по арсеналу РФ під Волгоградом

29 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про успішне ураження стратегічного об'єкта ЗС РФ у Волгоградській області, куди, за даними командування, напередодні прибув ешелон з іранськими ракетами. Однак опублікований кадр із супутника показує, що вогонь не поширився територією складу боєприпасів.

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Сили оборони атакували російський склад зброї за 600 кілометрів від України. Йдеться про арсенал у селищі Котлубань Волгоградської області, і операцію провели в ніч з 28 на 29 вересня. Радіо Свобода опублікувала перший супутниковий знімок звідти.

Стверджується, що українській стороні нібито не вдалося вразити склад боєприпасів у Котлубані під Волгоградом, і на опублікованому в мережі кадрі можна помітити лише пожежу, що виникла поруч з арсеналом Головного ракетно-артилерійського управління після удару безпілотників.

"Але на територію складу боєприпасів вогонь не поширився", — йдеться в повідомленні.

У мережі з'явився супутниковий знімок зі складу боєприпасів РФ під Волгоградом Фото: Радіо Свобода

При цьому в Генеральному штабі ЗСУ 29 вересня повідомляли про успішне ураження військового об'єкта росіян. Саме туди, за наявною інформацією, прибув ешелон із ракетами, які Росії передав Іран.

"Завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області. Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів", — ідеться в повідомленні.

Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України.

Нагадаємо, 29 вересня повідомлялося, що БПЛА знищили 60 "Кинджалів" у Єйську. Біля військового містечка прогриміли вибухи. Зокрема, під ударом опинився аеродром ВМФ РФ, де базується 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк.