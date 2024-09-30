Склад не пострадал: опубликован кадр со спутника после удара по арсеналу РФ под Волгоградом

29 сентября Генштаб ВСУ сообщил об успешном поражении стратегического объекта ВС РФ в Волгоградской области, куда, по данным командования, накануне прибыл эшелон с иранскими ракетами. Однако опубликованный кадр со спутника показывает, что огонь не распространился по территории склада боеприпасов.

Related video

Силы обороны атаковали российский склад оружия за 600 километров от Украины. Речь идет про арсенал в поселке Котлубань Волгоградской области и операцию провели в ночь с 28 на 29 сентября. Радио Свобода опубликовала первый спутниковый снимок оттуда.

Утверждается, что украинской стороне якобы не удалось поразить склад боеприпасов в Котлубани под Волгоградом и на опубликованном в сети кадре можно заметить лишь пожар, который возник рядом с арсеналом Главного ракетно-артиллерийского управления после удара беспилотников.

"Но на территорию склада боеприпасов огонь не распространился", — говорится в сообщении.

В сети появился спутниковый снимок со склада боеприпасов РФ под Волгоградом Фото: Радио Свобода

При этом в Генеральном штабе ВСУ 29 сентября сообщали об успешном поражении военного объекта россиян. Именно туда, по имеющейся информации, прибыл эшелон с ракетами, которые России передал Иран.

"Нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов, что возле поселка Котлубань Волгоградской области. Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, впрочем наши подразделения успешно выполнили боевую задачу. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов", — говорится в сообщении.

Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.

Напомним, 29 сентября сообщалось, что БПЛА уничтожили 60 "Кинжалов" в Ейске. Возле военного городка прогремели взрывы. В частности, под ударом оказался аэродром ВМФ РФ, где базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации и 190-й учебный смешанный авиационный полк.