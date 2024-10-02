Частковий блекаут і закритий кордон із Румунією: наслідки нічної атаки ЗС РФ (фото)

Унаслідок атаки знеструмлено кілька територіальних громад Сумської області. Також ЗС РФ завдали удару по портовій і прикордонній інфраструктурі в Одеській області, а серед поранених — громадянин Туреччини.

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Щоденні атаки ЗС РФ на мирні міста України тривають і в ніч на 2 жовтня противник запустив ударні дрони іранського походження Shahed-136. Деталями бойової роботи поділилися в Повітряних силах.

Загалом російські окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе, які були запущені з Приморсько-Ахтарська та Курська. Перехопити вдалося не всі ворожі БПЛА.

"У результаті протиповітряного бою, авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ і мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БПЛА в Кіровоградській, Одеській та Сумській областях", — йдеться в повідомленні.

Чотири "Шахеди" залишили повітряний простір України в напрямку Росії, а ще близько 10 локально втрачено в північних і центральних регіонах. Інформацію продовжують уточнювати.

Атака БПЛА 2 жовтня: зведення по регіонах

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович заявив, що над повітряним простором регіону перехоплювали дрони і попередньо обійшлося без наслідків.

У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що захисникам вдалося перехопити 4 ворожі дрони. Також не обійшлося без наслідків для критичної інфраструктури.

"Уночі ворог завдав авіаційний удар, застосувавши БПЛА типу "Шахед" по об’єктам критичної інфраструктури Шосткинського району. Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади", — йдеться в повідомленні.

Одеська область. Ближче до світанку ЗС РФ атакували Ізмаїльський район безпілотниками, і метою противника стала припортова і прикордонна інфраструктура, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Двоє чоловіків, водії вантажівок, дістали поранення. Один із них — громадянин Туреччини. Наразі постраждалі у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні. Їм надають усю необхідну допомогу. Унаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували пожежники ДСНС", — написав начальник Одеської ОВА.

ЗС РФ продовжують тероризувати Одеську область Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Унаслідок обстрілу було ухвалено рішення тимчасово зупинити пропускні операції в пункті "Орлівка". Заходи щодо стабілізації його функціонування триватимуть попередньо до 11:00.

"Росіяни навмисне обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", — підсумував Олег Кіпер.

ЗС РФ атакували прикордонну інфраструктуру Одеської області Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram ЗС РФ атакували прикордонну інфраструктуру Одеської області Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Нагадаємо, 2 жовтня повідомлялося, що РФ вдарила керованою авіабомбою по Харкову, внаслідок чого зруйновано кілька приватних будинків. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок ворожої атаки також зазнали руйнувань автомобілі та гаражний кооператив.