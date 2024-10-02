Частичный блэкаут и закрытая граница с Румынией: последствия ночной атаки ВС РФ (фото)

В результате атаки обесточены несколько территориальных общин Сумской области. Также ВС РФ нанесли удар по портовой и приграничной инфраструктуре в Одесской области, а среди раненых — гражданин Турции.

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Ежедневные атаки ВС РФ на мирные города Украины продолжаются и в ночь на 2 октября противник запустил ударные дроны иранского происхождения Shahed-136. Деталями боевой работы поделились в Воздушных силах.

Всего российские оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе, которые были запущены из Приморско-Ахтарска и Курска. Перехватить удалось не все вражеские БПЛА.

"В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 11 ударных БПЛА в Кировоградской, Одесской и Сумской областях", — говорится в сообщении.

Четыре "Шахеда" покинули воздушное пространство Украины в направлении России, а еще около 10 локально потеряны в северных и центральных регионах. Информацию продолжают уточнять.

Атака БПЛА 2 октября: сводка по регионам

Начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович заявил, что над воздушным пространством региона перехватывали дроны и предварительно обошлось без последствий.

В Сумской областной военной администрации заявили, что защитникам удалось перехватить 4 вражеских дрона. Также не обошлось без последствий для критической инфраструктуры.

"Ночью враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района. Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные громады", — говорится в сообщении.

Одесская область. Ближе к рассвету ВС РФ атаковали Измаильский район беспилотниками и целью противника стала припортовая и приграничная инфраструктура, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них — гражданин Турции. Сейчас пострадавшие в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь. В результате атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС", — написал начальник Одесской ОВА.

ВС РФ продолжают терроризировать Одесскую область Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

В результате обстрела было принято решение временно остановить пропускные операции в пункте "Орловка". Мероприятия по стабилизации его функционирования продлятся предварительно до 11:00.

"Россияне умышленно обстреляли пункт пропуска, усложняя пересечение границы для обычных людей. Это террор против гражданского населения. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", — подытожил Олег Кипер.

ВС РФ атаковали пограничную инфраструктуру Одесской области Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram ВС РФ атаковали пограничную инфраструктуру Одесской области Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Напомним, 2 октября сообщалось, что РФ ударила управляемой авиабомбой по Харькову, в результате чего разрушено несколько частных домов. По словам мэра Игоря Терехова, в результате вражеской атаки также подверглись разрушениям автомобили и гаражный кооператив.