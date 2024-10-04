Еволюція Су-34: як змінився російський літак за час війни в Україні (фото)

Заявлені характеристики Су-34 говорять про те, що літак має статус одного з найпотужніших фронтових бомбардувальників. Але за час війни в Україні його репутація була неабияк "підмочена", як через втрати цих машин, так і через технічні проблеми, що призводили до позаштатного скидання авіабомб.

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Фронтовий бомбардувальник Су-34 залишається символом російської військової авіації. Його показники швидкості та вантажопідйомності, а також здатність нести широкий спектр озброєнь робить літак ключовим елементом повітряних операцій РФ проти України. Про те, яких змін зазнав бомбардувальник від початку повномасштабного вторгнення Росії, розповіли 4 жовтня оглядачі Army Recognition.

Історія створення

Ідея створення винищувача-бомбардувальника на базі Су-27 виникла в СРСР ще в 1980-х роках. Метою було замінити застарілий Су-24 і створити універсальний бойовий літак, здатний вражати наземні, надводні та повітряні цілі в будь-яких умовах. За основу взяли двомісний Су-27УБ, що давало змогу включити в екіпаж штурмана — оператора озброєння. Результатом став новий літак із посиленими можливостями, більшим бойовим навантаженням і збільшеною дальністю польоту.

Перший прототип Су-34, названий Т10В-1, піднявся в повітря 1990 року. У серійне виробництво він надійшов лише на початку 2000-х через значну затримку у випробуваннях і доопрацюваннях. Серійне виробництво було налагоджено на Новосибірському авіазаводі, і зараз у РФ виготовлено близько 160 літаків цього типу.

Су-34 став на озброєння ВПС РФ 2014 року, і відтоді його активно використовують у бойових діях, включно з агресією проти України. Основними завданнями літака є повітряна розвідка і ураження наземних і надводних цілей за допомогою як керованого, так і некерованого озброєння.

Літак Т10В-1 Фото: Архивное фото

Су-34 у війні проти України

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Су-34 стали головним інструментом для нанесення авіаударів по українських військових і цивільних об'єктах. Спочатку російські літаки застосовували переважно авіабомби типу ФАБ-250 і ФАБ-500, що вільно падають. Однак ефективність таких атак була обмежена через українську протиповітряну оборону, що змусило росіян переглянути тактику.

У матеріалі йдеться про те, що однією з головних особливостей Су-34 у російсько-українській війні стало використання універсальних модулів планування і корекції (УМПК). Ці модулі дають змогу звичайним бомбам, таким як ФАБ-3000, завдавати високоточних ударів, значно збільшуючи їхню дальність і точність. При цьому Су-34 може ефективно використовувати свої можливості з мінімальними ризиками, завдаючи ударів з безпечної відстані — 50-60 км від цілі дії ППО противника.

За таких умов вони стали фактично невразливими для українських винищувачів і більшості засобів ППО. При цьому, щоб скинути бомбу з УМПК на максимальну дальність, російський літак має піднятися на висоту до 10-12 тисяч метрів. У 2024 році росіяни щотижня застосовують по Україні в середньому 500-800 таких авіабомб різних калібрів.

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У матеріалі також ідеться, що унікальна конструкція Су-34 відрізняє його від інших літаків сімейства "Сухой". Його кабіна, що являє собою титанову броньовану капсулу, дає змогу пілоту і штурману сидіти поруч, що покращує комунікацію під час місій. А здатність досягати висоти 15 000 метрів з більш ніж двома тоннами вантажу ще раз демонструє статус Су-34, як "важковаговика" в небі.

Що стосується живучості, то в Су-34 використовується поєднання механічної та електронної систем управління, що забезпечує стійкість літака в бою. Гібридна система управління дає змогу літаку зберігати працездатність навіть після отримання пошкоджень, забезпечуючи безпечне повернення на базу. При цьому інтеграція сучасних радіолокаційних систем і модернізація засобів зв'язку в режимі реального часу дають змогу машині краще координувати дії з іншими силами та швидко реагувати на зміну обстановки на полі бою.

Згорілий Су-34 на аеродромі Морозовськ

Втрати Су-34 і відмова озброєння

Попри заявлені характеристики, ТСК РФ, за даними аналітиків, станом на середину 2024 року втратила щонайменше 26 Су-34 та одного Су-34М у боях. Крім того, кілька літаків було знищено під час українських ударів по аеродромах на території РФ.

Ще однією "неприємністю" для репутації Су-34 стали позаштатні скидання авіабомб, які російські пілоти кидали мало не на голови своїх співгромадян. Зокрема навесні 2023 року бомбардувальник через технічну несправність впустив дві авіабомби з УМПК у густонаселеному районі Бєлгорода.

Таким чином Су-34 — це потужна зброя в руках РФ, здатна завдавати значних втрат українським силам і цивільним об'єктам. Однак активна робота українських ППО, а також удари по базах літаків та їхньому озброєнню є важливим фактором для послаблення агресора на фронті.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися кадри застосування авіаційної бомби ФАБ-300 з УМПК, яка була скинута бомбардувальником Су-34.