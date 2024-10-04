Эволюция Су-34: как изменился российский самолет за время войны в Украине (фото)

Заявленные характеристики Су-34 говорят о том, что самолет имеет статус одного из самых мощных фронтовых бомбардировщиков. Но за время войны в Украине его репутация была изрядно "подмочена", как в силу потерь этих машин, так и техническими проблемами, которые приводили к нештатному сбросу авиабомб.

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Фронтовой бомбардировщик Су-34 остается символом российской военной авиации. Его показатели скорости и грузоподъемности, а также способность нести широкий спектр вооружений делает самолет ключевым элементом воздушных операций РФ против Украины. О том, какие изменения претерпел бомбардировщик с начала полномасштабного вторжения России, рассказали 4 октября обозреватели Army Recognition.

История создания

Идея создания истребителя-бомбардировщика на базе Су-27 возникла в СССР еще в 1980-х годах. Целью было заменить устаревший Су-24 и создать универсальный боевой самолет, способный поражать наземные, надводные и воздушные цели в любых условиях. За основу взяли двухместный Су-27УБ, что позволяло включить в экипаж штурмана — оператора вооружения. Результатом стал новый самолет с усиленными возможностями, большей боевой нагрузкой и увеличенной дальностью полета.

Первый прототип Су-34, названный Т10В-1, поднялся в воздух в 1990 году. В серийное производство он поступил лишь в начале 2000-х из-за значительной задержки в испытаниях и доработках. Серийное производство было налажено на Новосибирском авиазаводе, и сейчас в РФ изготовлено около 160 самолетов этого типа.

Су-34 стал на вооружение ВВС РФ в 2014 году, и с тех пор активно используется в боевых действиях, включая агрессию против Украины. Основными задачами самолета являются воздушная разведка и поражение наземных и надводных целей с помощью как управляемого, так и неуправляемого вооружения.

Самолет Т10В-1 Фото: Архивное фото

Су-34 в войне против Украины

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Су-34 стали главным инструментом для нанесения авиаударов по украинским военным и гражданским объектам. Сначала российские самолеты применяли преимущественно свободнопадающие авиабомбы типа ФАБ-250 и ФАБ-500. Однако эффективность таких атак была ограничена из-за украинской противовоздушной обороны, что заставило россиян пересмотреть тактику.

В материале говорится, что одной из главных особенностей Су-34 в российско-украинской войне стало использование универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК). Эти модули позволяют обычным бомбам, таким как ФАБ-3000, наносить высокоточные удары, значительно увеличивая их дальность и точность. При этом Су-34 может эффективно использовать свои возможности с минимальными рисками, нанося удары с безопасного расстояния — 50-60 км от зоны действия ПВО противника.

При таких условиях они стали фактически неуязвимыми для украинских истребителей и большинства средств ПВО. При этом, чтобы сбросить бомбу с УМПК на максимальную дальность, российский самолет должен подняться на высоту до 10-12 тысяч метров. В 2024 году россияне еженедельно применяют по Украине в среднем 500-800 таких авиабомб различных калибров.

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В материале также говорится, что уникальная конструкция Су-34 отличает его от других самолетов семейства "Сухой". Его кабина, представляющая собой титановую бронированную капсулу, позволяет пилоту и штурману сидеть рядом, что улучшает коммуникацию во время миссий. А способность достигать высоты 15 000 метров с более чем двумя тоннами груза еще раз демонстрирует статус Су-34, как "тяжеловеса" в небе.

Что касается живучести, то в Су-34 используется сочетание механической и электронной систем управления, что обеспечивает устойчивость самолета в бою. Гибридная система управления позволяет самолету сохранять работоспособность даже после получения повреждений, обеспечивая безопасное возвращение на базу. При этом интеграция современных радиолокационных систем и модернизация средств связи в режиме реального времени позволяют машине лучше координировать действия с другими силами и быстро реагировать на изменение обстановки на поле боя.

Сгоревший Су-34 на аэродроме Морозовск

Потери Су-34 и отказ вооружения

Несмотря на заявленные характеристики, ВСК РФ, по данным аналитиков, по состоянию на середину 2024 года потеряла не менее 26 Су-34 и одного Су-34М в боях. Кроме того, несколько самолетов были уничтожены во время украинских ударов по аэродромам на территории РФ.

Еще одной "неприятностью" для репутации Су-34 стали нештатные сбрасывания авиабомб, которые российские пилоты роняли чуть ли на головы своих сограждан. В частности весной 2023 года бомбардировщик из-за технической неисправности уронил две авиабомбы с УМПК в густонаселенном районе Белгорода.

Таким образом Су-34 — это мощное оружие в руках РФ, способное нести значительные потери украинским силам и гражданским объектам. Однако активная работа украинских ПВО, а также удары по базам самолетов и их вооружению являются важным фактором для ослабления агрессора на фронте.

Ранее сообщалось, что в сети появились кадры применения авиационной бомбы ФАБ-300 с УМПК, которая была сброшена бомбардировщиком Су-34.