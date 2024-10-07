Другий у Балтійському флоті: ГУР пошкодило російський корабель "Александр Обухов" (відео)

За даними українських розвідників, корабель зазнав значних пошкоджень і йому доведеться стати на довготривалий капітальний ремонт. Це вже друге судно Балтійського флоту РФ, яке за останні пів року було пошкоджено внаслідок дій ГУР.

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Українські військові розвідники пошкодили російський тральщик "Александр Обухов", який належить до складу Балтійського флоту РФ. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram.

За даними розвідників, тральщик "Александр Обухов" базувався у місті Балтійськ Калінінградської області РФ та готувався до виходу на бойове чергування. Однак раптово корабель дістав значні пошкодження.

Відео: Головне управління розвідки

"Через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода й "Обухов" захлинувся", — йдеться в повідомленні ГУР.

За даними української воєнної розвідки, тепер цей російський тральщик стане на капітальний ремонт, який водночас "може виявитись серйозною проблемою".

"Пошкоджений двигун М-503 — це доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний", — повідомлять розвідники та додають, що в липні 2024 року цей корабель проходив ремонтні роботи в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 7 квітня українські ЗМІ повідомили, що в місті Балтійськ Калінінградської області РФ загорівся російський ракетний катер "Серпухов". Джерела медіа повідомили, що це була операція українських розвідників.

Пізніше, 3 липня Легіон "Свобода Росії" повідомив, що саме їхній підрозділ здійснив диверсію на російський катер "Серпухов". Завдяки вдало проведеній операції під кодовою назвою "Рибалка", згадане судно було виведено з ладу — його приміщення зруйновано, а всю автоматику знищено.