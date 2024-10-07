Второй в Балтийском флоте: ГУР повредило российский корабль "Александр Обухов" (видео)

По данным украинских разведчиков, корабль получил значительные повреждения и ему придется стать на длительный капитальный ремонт. Это уже второе судно Балтийского флота РФ, которое за последние полгода получило повреждения в результате действий ГУР.

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Украинские военные разведчики повредили российский тральщик "Александр Обухов", который входит в состав Балтийского флота РФ. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Telegram.

По данным разведчиков, тральщик "Александр Обухов" базировался в городе Балтийск Калининградской области РФ и готовился к выходу на боевое дежурство. Однако внезапно корабль получил значительные повреждения.

Видео: Главное управление разведки

"Из-за загадочного появления отверстия в газоходе в двигатель попала вода, и "Обухов" захлебнулся", — говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской военной разведки, теперь этот российский тральщик станет на капитальный ремонт, который одновременно "может оказаться серьезной проблемой".

"Поврежденный двигатель М-503 — довольно дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий", — сообщают разведчики и добавляют, что в июле 2024 года этот корабль проходил ремонтные работы в Санкт-Петербурге.

Напомним, 7 апреля украинские СМИ сообщили, что в городе Балтийск Калининградской области РФ загорелся российский ракетный катер "Серпухов". Источники медиа сообщили, что это была операция украинских разведчиков.

Позже, 3 июля Легион "Свобода России" сообщил, что именно их подразделение совершило диверсию на российский катер "Серпухов". Благодаря удачно проведенной операции под кодовым названием "Рыбалка", упомянутое судно было выведено из строя — его помещение разрушено, а вся автоматика уничтожена.