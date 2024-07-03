Спецоперация "Рыбалка": в Легионе "Свобода России" рассказали, как уничтожили катер РФ "Серпухов"

Благодаря удачно проведенной диверсии российский малый ракетный катер был выведен из строя — его помещение разрушено, а вся автоматика уничтожена.

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Российские добровольцы из легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Украины, уничтожили в России малый ракетный катер "Серпухов". Они разрушили помещения корабля и полностью уничтожили средства связи и автоматизации. О спецоперации под названием "Рыбалка" бойцы Легиона рассказали в своем телеграмм-канале.

Отмечается, что операцию совместно проводили бойцы Легиона "Свобода России" и доброволец с позывным "Гога".

"Гога" вышел на связь с Легионом в 2023 году, будучи действующим военнослужащим Балтийского флота с допуском к гостайне. Долгое время, с угрозой для собственной жизни он предоставлял Легиону важную информацию. После того, как пребывание на корабле и дальнейшая работа в пользу сил сопротивления стала угрожающей, были спланированы и проведены активные действия внутри корабля", — говорится в сообщении.

Бойцы Легиона "Свобода России"

Благодаря удачно проведенной диверсии российский малый ракетный катер был выведен из строя — его помещение разрушено, а вся автоматика уничтожена.

"Это проявление сопротивления демонстрирует, что в России остается много свободных людей, которые готовы к сносу режима Путина", — отметили в Легионе "Свобода России".

Бойцы Легиона "Свобода России"

Справка: МРК "Серпухов" проекта 21631 "Буян-М" — это один из самых современных ракетных катеров в составе флота РФ, который был спущен на воду в 2015 году и способен использовать "калибры" и "ониксы".

Напомним, что 7 апреля ГУР Минобороны сообщило, что в Калининградской области загорелся ракетный корабль "Серпухов". Сообщалось, что повреждения в результате пожара были серьезными.