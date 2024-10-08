Безмовний мисливець за дронами: Іран розгортає китайську лазерну систему Shen Nung

Система являє собою пристрій із волоконно-оптичним лазером, потужність якого варіюється від 30 до 100 кВт. На відстані 800 м він може пробити сталеву броню товщиною 10 мм.

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У мережі 4 жовтня було опубліковано зображення, на якому, імовірно, зображена новітня лазерна система оборони Ірану. Цей факт викликав неабиякий інтерес серед військових аналітиків, оскільки, за попередніми оцінками, може йтися про китайську систему лазерної оборони Shen Nung (Divine Farmer) Shield 3000/5000, також відому як "Silent Hunter" ("Безшумний мисливець"). Про це повідомляє Army Recognition.

Систему Shen Nung розроблено для протидії загрозам, що летять низько, насамперед безпілотникам (БПЛА) та іншим об'єктам, що летять низько. Вона являє собою пристрій із волоконно-оптичним лазером, потужність якого варіюється від 30 до 100 кіловат, що дає змогу їй нейтралізувати цілі на різних дальностях і висотах.

Серед ключових особливостей системи можна виділити:

максимальна дальність ураження — до 4 км;

проникаюча здатність — на відстані 800 метрів лазер може пробити сталеву броню товщиною 10 мм.

Спочатку система інтегрується з комплексом виявлення, який може містити радари й оптичні сенсори. Ці сенсори сканують повітряний простір, виявляючи потенційні загрози, як-от БПЛА, вертольоти або літаки, що летять низько. Оптичні та інфрачервоні системи дають змогу ідентифікувати об'єкти на малих висотах і дистанціях, навіть у складних метеоумовах.

Після виявлення Shen Nung наводить промінь на уразливі частини цілі, використовуючи точну систему наведення і стабілізації. При цьому вона здатна наводити лазер на рухомі цілі з високою швидкістю, забезпечуючи точне ураження об'єкта на значних відстанях.

Співпраця Ірану та КНР

Такі характеристики роблять "мисливця" важливим елементом для оборони Ірану проти сучасних загроз на тлі ситуації на Близькому Сході, а розгортання Shen Nung значно посилить можливості країни щодо захисту свого повітряного простору, особливо в плані протистояння БПЛА.

Автори матеріалу зазначили, що військове співробітництво між Іраном і Китаєм стає дедалі більш значущим, особливо після підписання 2021 року 25-річної всеосяжної угоди про партнерство. Ця угода передбачає поглиблення військових зв'язків, включно зі спільними тренуваннями, обміном розвідувальною інформацією та можливим постачанням передового озброєння.

"Введення такої системи в арсенал Ірану може мати суттєві наслідки для динаміки регіональної безпеки. Це вказує на потенційне поглиблення військової співпраці між Іраном і Китаєм, що відповідає стратегічним інтересам обох країн", — підсумували оглядачі.

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