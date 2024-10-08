Безмолвный охотник за дронами: Иран развертывает китайскую лазерную систему Shen Nung

Система представляет собой устройство с волоконно-оптическим лазером, мощность которого варьируется от 30 до 100 кВт. На расстоянии 800 м он может пробить стальную броню толщиной 10 мм.

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В сети 4 октября было опубликовано изображение, на котором, предположительно, запечатлена новейшая лазерная система обороны Ирана. Этот факт вызвал большой интерес среди военных аналитиков, так как по предварительным оценкам речь может идти о китайской системе лазерной обороны Shen Nung (Divine Farmer) Shield 3000/5000, также известной как "Silent Hunter" ("Бесшумный охотник"). Об этом сообщает Army Recognition.

Система Shen Nung разработана для противодействия низколетящим угрозам, в первую очередь беспилотникам (БПЛА) и другим низколетящим объектам. Она представляет собой устройство с волоконно-оптическим лазером, мощность которого варьируется от 30 до 100 киловатт, что позволяет ей нейтрализовать цели на различных дальностях и высотах.

Среди ключевых особенностей системы можно выделить:

максимальная дальность поражения — до 4 км;

проникающая способность — на расстоянии 800 метров лазер может пробить стальную броню толщиной 10 мм.

Первоначально система интегрируется с комплексом обнаружения, который может включать радары и оптические сенсоры. Эти сенсоры сканируют воздушное пространство, выявляя потенциальные угрозы, такие как БПЛА, вертолеты или низколетящие самолеты. Оптические и инфракрасные системы позволяют идентифицировать объекты на малых высотах и дистанциях, даже в сложных метеоусловиях.

После обнаружения Shen Nung наводит луч на уязвимые части цели, используя точную систему наведения и стабилизации. При этом она способна наводить лазер на движущиеся цели с высокой скоростью, обеспечивая точное поражение объекта на значительных расстояниях.

Сотрудничество Ирана и КНР

Такие характеристики делают "охотника" важным элементом для обороны Ирана против современных угроз на фоне ситуации на Ближнем Востоке, а развертывание Shen Nung значительно усилит возможности страны по защите своего воздушного пространства, особенно в плане противостояния БПЛА.

Авторы материала отметили, что военное сотрудничество между Ираном и Китаем становится все более значимым, особенно после подписания в 2021 году 25-летнего всеобъемлющего соглашения о партнерстве. Это соглашение предусматривает углубление военных связей, включая совместные тренировки, обмен разведывательной информацией и возможные поставки передового вооружения.

"Введение такой системы в арсенал Ирана может иметь существенные последствия для динамики региональной безопасности. Это указывает на потенциальное углубление военного сотрудничества между Ираном и Китаем, что соответствует стратегическим интересам обеих стран", — подытожили обозреватели.

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