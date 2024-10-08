"Сильний сигнал": Путін не зможе розраховувати на зупинку західної підтримки України, — Sky News

За словами неназваного представника Німеччини, посилання Україні буде в тому, що підтримка залишається потужною і тривалою, а Москві — що не варто чекати, поки час зіграє на руку російській агресивній війні.

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У суботу сер Кір Стармер вирушить до Берліна на переговори з представниками США, Франції та Німеччини. На Даунінг-стріт заявили, що представники трьох країн обговорять питання, пов'язані з війною в Україні та погіршення становища на Близькому Сході. Про це пише Sky News.

"На зустрічі буде надіслано сильний сигнал військової підтримки для України, що триває", — йдеться в публікації Reuters.

Зазначається, що посилання наступного "Рамштайна" полягатиме в тому, що російський президент Володимир Путін не зможе робити ставку на те, що західна підтримка України зупиниться.

У кулуарах саміту 10-13 жовтня, серед іншого, будуть присутні президент Франції Еммануель Макрон і президент Польщі Анджей Дуда.

"Посилання Україні буде в тому, що наша підтримка залишається потужною і тривалою, а Москві — що немає сенсу спекулювати на тому, що підтримка може припинитися, і що час зіграє на руку російській агресивній війні", — заявив представник Німеччини.

Нагадаємо, що білоруський політик Олександр Лукашенко висловився про "наступ" України на його країну і пригрозив повним крахом влади.

Також повідомлялося, що в Україні є вбиті й поранені північнокорейські військовослужбовці.