"Сильный сигнал": Путин не сможет рассчитывать на остановку западной поддержки Украины, — Sky News

По словам неназванного представителя Германии, посыл Украине будет в том, что поддержка остается мощной и продолжительной, а Москве — что не стоит ждать, пока время сыграет на руку российской агрессивной войне.

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В субботу сэр Кир Стармер направится в Берлин на переговоры с представителями США, Франции и Германии. На Даунинг-стрит заявили, что представители трех стран обсудят вопросы, связанные с войной в Украине и ухудшение положения на Ближнем Востоке. Об этом пишет Sky News.

"На встрече будет послан сильный сигнал продолжающейся военной поддержки для Украины", — говорится в публикации Reuters.

Отмечается, что посыл следующего "Рамштайна" будет состоять в том, что российский президент Владимир Путин не сможет делать ставку на то, что западная поддержка Украины остановится.

В кулуарах саммита 10-13 октября, среди прочего, будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда.

"Посыл Украине будет в том, что наша поддержка остается мощной и продолжительной, а Москве — что нет смысла спекулировать на том, что поддержка может прекратиться, и что время сыграет на руку российской агрессивной войне", — заявил представитель Германии.

Напомним, что белорусский политик Александр Лукашенко высказался о "наступлении" Украины на его страну и пригрозил полным крахом власти.

Также сообщалось, что в Украине есть убитые и раненые северокорейские военнослужащие.