Аргумент "Чорної Пантери": на що здатен танк K2 Black Panther, — експерти (відео)

Південнокорейська машина на виставці KAXEX 2024 показала виняткові можливості, уразивши гостей своєю маневреністю, вогневою міццю і захисними характеристиками.

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На виставці KAXEX 2024 у Південній Кореї танк K2 Black Panther продемонстрував свої дивовижні можливості під час живої демонстрації, що привернула увагу міжнародних покупців і оборонних партнерів. Про це 8 жовтня повідомили оглядачі Army Recognition.

Цей основний бойовий танк (ОБТ), розроблений для заміни застарілих моделей і посилення бронетанкових військ Південної Кореї, вразив своєю маневреністю, вогневою міццю і захисними характеристиками.

Демонстрація почалася з того, що K2 проїхав по полю бою, використовуючи свою передову гідропневматичну підвіску, що дає змогу адаптуватися до різних типів місцевості та регулювати дорожній просвіт для підвищення маневреності.

Потім танк продемонстрував свою вогневу міць, включно зі стрільбою зі 120-мм гладкоствольної гармати з автозарядкою і використанням програмованих боєприпасів, що дало змогу вести точний вогонь у складних умовах.

Технічні характеристики та передові системи K2 Black Panther

K2 Black Panther — один із найсучасніших танків у світі, який створений із застосуванням передових технологій Він оснащений:

120-мм гладкоствольною гарматою CN08 (L/55) з автоматичною системою заряджання (10 пострілів за хв), що дає змогу брати участь в операціях, підтримуючи високий темп бойових дій;

композитною бронею і системою динамічного захисту, що забезпечують багатошаровий захист від кінетичних і хімічних загроз, включно з протитанковими ракетами.

1500-сильним двигуном DV27K, який забезпечує високу швидкість (70 км/год) і маневреність на полі бою.

Виробник K2 — Hyundai Rotem натякнув, що наразі тривають розробки щодо подальшого розширення можливостей танка, включно з інтеграцією безпілотних систем і штучного інтелекту для поліпшення обізнаності про поле бою та ухвалення рішень.

"Майбутні експортні версії можуть включати модифікації, що відповідають специфічним оперативним потребам кожного покупця, що ще більше підвищить привабливість танка у світі та закріпить його позиції як ключового гравця на міжнародному ринку озброєнь", — підсумували оглядачі.

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