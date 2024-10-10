Аргумент "Черной Пантеры": на что способен танк K2 Black Panther, — эксперты (видео)

Южнокорейская машина на выставке KAXEX 2024 показала впечатляющие возможности, поразив гостей своей маневренностью, огневой мощью и защитными характеристиками.

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На выставке KAXEX 2024 в Южной Корее танк K2 Black Panther продемонстрировал свои впечатляющие возможности во время живой демонстрации, привлекшей внимание международных покупателей и оборонных партнеров. Об этом 8 октября сообщили обозреватели Army Recognition.

Этот основной боевой танк (ОБТ), разработанный для замены устаревших моделей и усиления бронетанковых войск Южной Кореи, поразил своей маневренностью, огневой мощью и защитными характеристиками.

Демонстрация началась с того, что K2 проехал по полю боя, используя свою передовую гидропневматическую подвеску, которая позволяет адаптироваться к различным типам местности и регулировать дорожный просвет для повышения маневренности.

Затем танк продемонстрировал свою огневую мощь, включая стрельбу из 120-мм гладкоствольного орудия с автозарядкой и использование программируемых боеприпасов, что позволило вести точный огонь в сложных условиях.

Технические характеристики и передовые системы K2 Black Panther

K2 Black Panther — один из самых современных танков в мире, который создан с применением передовых технологий Он оснащен:

120-мм гладкоствольным орудием CN08 (L/55) с автоматической системой заряжания (10 выстрелов в мин), позволяющим участвовать в операциях, поддерживая высокий темп боевых действий;

композитной броней и системой динамической защиты, обеспечивающие многослойную защиту от кинетических и химических угроз, включая противотанковые ракеты.

1500-сильным двигателем DV27K, который обеспечивает высокую скорость (70 км/ч) и маневренность на поле боя.

Производитель K2 — Hyundai Rotem намекнул, что в настоящее время ведутся разработки по дальнейшему расширению возможностей танка, включая интеграцию беспилотных систем и искусственного интеллекта для улучшения осведомленности о поле боя и принятия решений.

"Будущие экспортные версии могут включать модификации, отвечающие специфическим оперативным потребностям каждого покупателя, что еще больше повысит привлекательность танка в мире и закрепит его позиции в качестве ключевого игрока на международном рынке вооружений", — подытожили обозреватели.

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