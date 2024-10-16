Франція провела випробування перших дронів Colibri перед поставками в Україну (відео)

Пріоритетними цілями Colibri є легкоброньована техніка та піхота. А його розгортання займає всього 5 хвилин, що робить його вкрай ефективним для швидкого реагування в бойових умовах.

Related video

У Франції пройшли успішні випробування першого боєприпасу, що баражує, відомого як безпілотник-камікадзе Colibri. Розробка є значним кроком у зміцненні французького суверенітету в галузі дистанційних боєприпасів і підтримці міжнародних союзників, включно з Україною. Про це 16 жовтня повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

За словами очільника оборонного відомства, постачання БПЛА в Україну й у французькі війська відбудуться найближчими тижнями.

Безпілотник Colibri6 що відомо

Французький безпілотник Colibri був створений на основі дрона UX11, спочатку розробленого для фотограмметричних цілей. Цей апарат має суцільнокрилий корпус із полістиролу з розмахом крил 1,1 м. Він оснащений дволопатевим гвинтом і електродвигуном, розташованим у задній частині крила. Повна маса дрона, включно з корисним навантаженням, становить 1,5 кг, а його автономність — 80 хвилин. Colibri здатний розвивати крейсерську швидкість 54 км/год і може піднятися на висоту до 6 000 м. Розгортання безпілотника займає всього 5 хвилин, що робить його вкрай ефективним для швидкої реакції в бойових умовах.

Основні характеристики включають:

час польоту — 45 хвилин;

дальність зв'язку — до 25 км із зашифрованою передачею даних;

корисне навантаження — 1,5 км з попередньо фрагментованим боєприпасом;

здатність до автономного польоту і відеостеження.

Colibri створений для роботи в умовах пригніченої GPS-навігації та відповідає стандартам НАТО STANAG, що робить його сумісним зі збройними силами країн альянсу і стратегічно важливим для багатонаціональних операцій.

Пріоритетними цілями Colibri є легкоброньована техніка та піхота, що дає змогу ефективно боротися з мобільними та динамічними загрозами як вдень, так і вночі. Для полегшення використання дрона в польових умовах він оснащений комплектом навчального та бойового програмного забезпечення.

Важливо

Створюють для України: що відомо про європейські аналоги "Ланцета" Colibri і Larinae (відео)

Нагадаємо, безпілотник Colibri був представлений компанією KNDS на виставці Eurosatory 2024 у червні поточного року. Партію цих БПЛА доправлять Збройним силам України в межах пакета військової допомоги.