128-ма ОГШБр вдарила касетними боєприпасами по полігону ЗС РФ на півдні України (відео)

За даними фонду "Повернись Живим", за підсумками атаки було ліквідовано 10-15 російських військових із окупаційного угруповання.

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По полігону російських військ на південному напрямку було завдано удару касетними боєприпасами. Це результат спільної роботи 128-ї гірсько-штурмової бригади та бригади "Чорний ліс". Відео опубліковано фондом "Повернись Живим", який передав БПЛА SHARK, за допомогою якого велося спостереження.

Удар по російському полігону

Повідомляють, що на полігоні перебувала піхота російських військ і, ймовірно, велася підготовка снайперів окупантів.

На кадрах можна бачити удар касетними боєприпасами. Зазначається, що за підсумками атаки могли загинути 10-15 російських військових із окупаційного угруповання.

Нагадаємо, що, за інформацією ОГВ "Таврія", війська РФ готуються до прориву оборони в районі Роботиного. Спікер угруповання Владислав Волошин повідомив, що російські ударні групи формуються не шляхом залучення резервів. Штурмові підрозділи російських військ комплектуються наявною живою силою.

Також повідомлялося, що, за даними військового оглядача Костянтина Машовця, станом на початок жовтня у СЗЧ з особового складу калінінградської дивізії ЗС РФ перебували 1 250-1 300 військовослужбовців. Мова про офіційно зареєстрованих. За офіційною ж статистикою, 10% російських солдатів дезертували.