128-я ОГШБр ударила кассетными боеприпасами по полигону ВС РФ на юге Украины (видео)

По данным фонда "Повернись Живим", по итогам атаки были ликвидированы 10-15 российских военных из оккупационной группировки.

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По полигону российских войск на южном направлении был нанесен удар кассетными боеприпасами. Это результат совместной работы 128-й горно-штурмовой бригады и бригады "Черный лес". Видео опубликовано фондом "Повернись Живим", который передал БпЛА SHARK, с помощью которого велось наблюдение за ударом.

Удар по российскому полигону

Сообщается, что на полигоне находилась пехота российских войск, и, предположительно, велась подготовка снайперов оккупантов.

На кадрах можно видеть удар кассетными боеприпасами. Отмечается, что по итогам атаки могли погибнуть 10-15 российских военных из оккупационной группировки.

Напомним, что, по информации ОГВ "Таврия", войска РФ готовятся к прорыву обороны в районе Работино. Спикер группировки Владислав Волошин сообщил, что российские ударные группы формируются не путем привлечения резервов. Штурмовые подразделения российских войск комплектуются имеющейся живой силой.

Также сообщалось, что, по данным военного обозревателя Константина Машовца, по состоянию на начало октября в СОЧ из личного состава калининградской дивизии ВС РФ находились 1 250–1 300 военнослужащих. Речь об официально зарегистрированных. По официальной же статистике, 10% российских солдат дезертировали.