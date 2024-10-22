Уперше з часів В'єтнаму. Пілоти КНДР можуть літати на російських літаках в Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, якщо повідомлення південнокорейських ЗМІ виявляться правдою, Росія стане першою закордонною країною з 70-х років, де будуть дислоковані північнокорейські льотчики.

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Північна Корея, за даними розвідки Південної Кореї, відправила сухопутні війська для війни проти України, а також передала льотчиків-винищувачів, які можуть літати на російських бойових літаках. Про це пише Newsweek з посиланням на повідомлення південнокорейського телеканалу TV Chosun.

Уряд Південної Кореї заявив, що КНДР минулого місяця відправила льотчиків-винищувачів до Владивостока перед першим розгортанням своїх сухопутних військ 8 жовтня.

За даними журналістів, поява північнокорейських пілотів у РФ може бути пов'язана з навчанням на російських бойових літаках, поставлених Північній Кореї, наголошується в публікації. Водночас не виключено, що РФ, у якої спостерігається дефіцит пілотів під час повномасштабного вторгнення в Україну, попросила допомоги у Північної Кореї.

Якщо повідомлення південнокорейських ЗМІ вірні, тоді Росія стане першою закордонною країною, де вперше з часів війни у В'єтнамі будуть дислоковані пілоти Північної Кореї. Повідомляється, що північнокорейські пілоти також діяли в Сирії та Єгипті під час війни Судного дня 1973 року.

Нагадаємо, що Південна Корея розглядає можливість постачання наступальної зброї Україні.

Також повідомлялося, що, за даними ЗМІ, Південна Корея планує направити своїх військових в Україну.