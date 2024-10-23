Вибухи в Черкасах: дрони РФ атакували місто, є влучання у вокзал та житловий сектор (фото)

За даними Черкаської ОВА, ворожі дрони пошкодили об'єкти інфраструктури в обласному центрі, а також є влучання осколків у житлову забудову та автомобілі у регіоні.

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Російська Федерація атакувала місто Черкаси ударними дронами типу Shahed. Про це в середу, 23 жовтня, повідомляють Черкаська ОВА та Повітряні сили ЗСУ.

Так, з огляду на повідомлення "Суспільне Черкаси", вибухи в регіоні й обласному центрі було чути з 6:52 і аж до 10 ранку.

Пізніше керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що українським захисникам вдалося перехопити і знищити шість ударних безпілотників, але не обійшлося без постраждалих.

У Черкаському районі ЗС РФ обстріляли об'єкти інфраструктури. Пошкоджено будівлю автовокзалу в Черкасах, адмінбудівлю приватного підприємства та автомобілі.

Наслідки обстрілу Черкас 23 жовтня Фото: Черкаська ОВА

Наслідки обстрілу Черкас 23 жовтня Фото: Черкаська ОВА

Наслідки обстрілу Черкас 23 жовтня Фото: Черкаська ОВА

У Золотоніському районі уламки БпЛА пошкодили дах приватного будинку. Крім того, в Уманському районі уламки дрона зруйнували приватний гараж і пошкодили кілька авто.

Обійшлося без постраждалих. Триває обстеження території.

Обстріл України 23 жовтня

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗС України, армія Росії в ніч на 23 жовтня запустила по Україні 81 ударний БпЛА, 51 з них вдалося знищити. Під ударами дронів опинилися Одеська, Вінницька, Миколаївська, Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Кіровоградська, Київська, Полтавська, Чернігівська та Харківська області.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Фокус писав про наслідки атаки "шахедів" по українських містах. Також повідомлялося, що Росія атакувала Одеську область керованою авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.