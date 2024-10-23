Вибухи в Черкасах: дрони РФ атакували місто, є влучання у вокзал та житловий сектор (фото)
За даними Черкаської ОВА, ворожі дрони пошкодили об'єкти інфраструктури в обласному центрі, а також є влучання осколків у житлову забудову та автомобілі у регіоні.
Російська Федерація атакувала місто Черкаси ударними дронами типу Shahed. Про це в середу, 23 жовтня, повідомляють Черкаська ОВА та Повітряні сили ЗСУ.
Так, з огляду на повідомлення "Суспільне Черкаси", вибухи в регіоні й обласному центрі було чути з 6:52 і аж до 10 ранку.
Пізніше керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що українським захисникам вдалося перехопити і знищити шість ударних безпілотників, але не обійшлося без постраждалих.
У Черкаському районі ЗС РФ обстріляли об'єкти інфраструктури. Пошкоджено будівлю автовокзалу в Черкасах, адмінбудівлю приватного підприємства та автомобілі.
У Золотоніському районі уламки БпЛА пошкодили дах приватного будинку. Крім того, в Уманському районі уламки дрона зруйнували приватний гараж і пошкодили кілька авто.
Обійшлося без постраждалих. Триває обстеження території.
Обстріл України 23 жовтня
Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗС України, армія Росії в ніч на 23 жовтня запустила по Україні 81 ударний БпЛА, 51 з них вдалося знищити. Під ударами дронів опинилися Одеська, Вінницька, Миколаївська, Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Кіровоградська, Київська, Полтавська, Чернігівська та Харківська області.
Фокус писав про наслідки атаки "шахедів" по українських містах. Також повідомлялося, що Росія атакувала Одеську область керованою авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.