Взрывы в Черкассах: дроны РФ атаковали город, есть попадания по вокзалу и жилому сектору (фото)

По данным Черкасской ОВА, вражеские дроны повредили объекты инфраструктуры в областном центре, а также есть попадания осколков по жилой застройке и автомобилям в регионе.

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Российская Федерация атаковала город Черкассы ударными дронами типа Shahed. Об этом в среду, 23 октября, сообщают Черкаская ОВА и Воздушные силы ВСУ.

Так, судя по сообщениям "Суспільне Черкаси", взрывы в регионе и областном центре были слышны с 6:52 и вплоть до 10 утра.

Позже руководитель Черкаской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что украинским защитникам удалось перехватить и уничтожить шесть ударных беспилотников, но не обошлось без пострадавших.

В Черкасском районе ВС РФ обстреляли объекты инфраструктуры. Повреждено здание автовокзала в Черкассах, админздание частного предприятия и автомобили.

Последствия обстрела Черкасс 23 октября Фото: Черкасская ОВА

Последствия обстрела Черкасс 23 октября Фото: Черкасская ОВА

Последствия обстрела Черкасс 23 октября Фото: Черкасская ОВА

В Золотоношском районе обломки БПЛА повредили крышу частного дома. Кроме того, в Уманском районе обломки дрона разрушили частный гараж и повредили несколько авто.

Обошлось без пострадавших. Продолжается обследование территории.

Обстрел Украины 23 октября

Согласно сообщению Воздушных сил ВС Украины, армия России в ночь на 23 октября запустила по Украине 81 ударный БПЛА, 51 из них удалось уничтожить. Под ударами дронов оказались Одесская, Винницкая, Николаевская, Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Кировоградская, Киевская, Полтавская, Черниговская и Харьковская области.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Фокус писал о последствиях атаки "шахедов" по украинским городам. Также сообщалось, что Россия атаковала Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.