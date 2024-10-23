Применили более 80 "Шахедов" и неизвестных дронов: детали ночной атаки ВС РФ (фото)

Подтверждена ликвидация 57 вражеских БпЛА в 12 регионах Украины. 15 российских беспилотников не долетели до целей и локально потеряны. Командование предупреждает, что боевая работа в небе над Украиной продолжается.

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Вечером 22 октября на в ночь на 23 октября 2024 года РФ запустила для ударов по Украине 81 ударный БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа. Их запускали с территории РФ из Приморско-Ахтарска и Курска. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ

Также противник атаковал Одесскую область управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Воздушное нападение отразила авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы ВС и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 57 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях. Кроме того, 15 российских беспилотников в настоящее время локационно потеряно. До 9-ти вражеских БпЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины", — говорится в сообщении.

Атака на Днепропетровщине

В течение ночи на Днепропетровщине враг атаковал города Никополь и Марганец. Об этом сообщил председатель Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

"Оккупанты атаковали Никопольщину до полуночи. Применяли дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. Били по Никополю и Марганцу. А еще — Покровской громаде. Люди уцелели. На остальной территории области ночь прошла без вражеских ударов", — проинформировал он.

Атака на Сумщину

В ночь на 23 октября ВС РФ обстреляли Сумскую область из различных видов вооружений и атаковали "Шахедами". Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Игорь Кальченко.

"Сегодня ночью, 23 октября подразделениями ПВО Сухопутных войск, Воздушных сил ВСУ, пограничников и добровольцами в небе над Сумщиной сбили 19 вражеских БпЛА типа "Шахед". Всего, с начала года наши зенитчики уничтожили 394 российских "стервятников", которые несли смерть в Украину. Спасибо нашим Защитникам неба за слаженную работу, защиту и сохраненные жизни. Противовоздушные бои продолжаются", — написал он.

Отмечается, что ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 17 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Ахтырская, Путивльская общины.

Ахтырская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).

Хотинская громада: зафиксированы авиаудары (КАБ) (2 взрыва).

Путивльская громада: враг бил из артиллерии (12 взрывов).

Юнаковская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (2 взрыва).

Атака на Харьковщину

Вечером 22 октября и в ночь на 23 октября ВС РФ нанесли удар по Харькову и Харьковскому району. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"21:42 м. Харьков, Киевский и Харьковский районы. В результате обстрела КАБами повреждены нежилые здания, остекление окон домов. Без пострадавших. 23 октября 03:45 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Лесное. В результате обстрела повреждены 5 частных домов и 1 хозяйственная постройка. Пострадали 2 женщины и 1 мужчина", — проинформировал он.

Атака на Николаевскую область

Как сообщил утром 23 октября председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, в ночь на 23 октября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136".

"В общем, на территории области обстрелов не зафиксировано", написал он.

Также по сообщениям областных военных администраций, ночь без последствий прошла в Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской областях.

Напомним, что в ночь на 22 октября ВС РФ атаковала Украину 60 "Шахедами". Подтверждена была ликвидация 42 вражеских БпЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.