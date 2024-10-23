Застосували понад 80 "Шахедів" та невідомих дронів: деталі нічної атаки ЗС РФ (фото)

Підтверджено ліквідацію 57 ворожих БпЛА в 12 регіонах України. 15 російських безпілотників не долетіли до цілей та локаційно втрачені. Командування попереджає, що бойова робота в небі над Україною триває.

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Увечері 22 жовтня та в ніч проти 23 жовтня 2024 року РФ запустила для ударів по Україні 81 ударний БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу. Їх запускали з території РФ з Приморсько-Ахтарська та Курська. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також противник атакував Одеську область керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбила авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях. Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9-ти ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України", — йдеться в повідомленні.

Атака на Дніпропетровщині

Протягом ночі на Дніпропетровщині ворог атакував міста Нікополь і Марганець. Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Окупанти атакували Нікопольщину до опівночі. Застосовували дрони-камікадзе та важку артилерію. Били по Нікополю і Марганцю. А ще — Покровській громаді. Люди вціліли. На решті території області ніч минула без ворожих ударів", — проінформував він.

Атака на Сумщину

В ніч проти 23 жовтня ЗС РФ обстріляли Сумщину з різних видів озброєнь та атакували "Шахедами". Про це повідомив голова Сумської ОВА Ігор Кальченко.

"Сьогодні вночі, 23 жовтня підрозділами ППО Сухопутних військ, Повітряних сил ЗСУ, прикордонників та добровольцями у небі над Сумщиною збили 19 ворожих БпЛА типу "Шахед". Всього, з початку року наші зенітники знищили 394 російських "стерв'ятників", які несли смерть в Україну. Дякуємо нашим Захисникам неба за злагоджену роботу, захист і збережені життя. Протиповітряні бої тривають", — написав він.

Зазначається, що вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська, Юнаківська, Охтирська, Путивльська громади.

Охтирська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Хотинська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (2 вибухи).

Путивльська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (2 вибухи).

Атака на Харківщину

Увечері 22 жовтня та в ніч проти 23 жовтня ЗС РФ завдали удару по Харкову та Харківському району. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"21:42 м. Харків, Київський та Харківський райони. Внаслідок обстрілу КАБами пошкоджено нежитлові будівлі, скління вікон будинків. Без постраждалих. 23 жовтня 03:45 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Лісне. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та 1 господарчу споруду. Постраждали 2 жінки та 1 чоловік", — проінформував він.

Атака на Миколаївщину

Як повідомив зранку 23 жовтня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч проти 23 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136".

"Загалом, на території області обстрілів не зафіксовано", написав він.

Також за повідомленнями обласних військових адміністрацій, ніч без наслідків минула у Кіровоградській, Черкаській, Київській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, що в ніч проти 22 жовтня ЗС РФ атакувала Україну 60 "Шахедами". Підтверджено було ліквідацію 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.