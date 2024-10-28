Іранська ракета CM-300 потрапила в центр уваги: які особливості нової зброї (фото)

Крилата ракета, як зазначили оглядачі, здатна вражати морські цілі на відстані до 300 км завдяки потужній системі наведення. При цьому маса бойової частини становить 165 кг, що може бути проблемою навіть для великих військових кораблів.

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Іран представив протикорабельну крилату ракету CM-300, створену для ураження середніх і великих бойових кораблів. Як розповіли оглядачі Army Recognition, нове озброєння збільшує стратегічні можливості Ірану, дозволяючи проєктувати силу на далекі відстані — до 300 км від берега.

Ракета може запускатися з кораблів і наземних установок, що забезпечує гнучкість в оборонних і наступальних операціях, особливо в зонах стратегічного інтересу Ірану, таких як Перська затока.

Технічні характеристики та можливості CM-300

CM-300 являє собою багатофункціональну систему, що має високу точність і значну дальність ураження цілей на морі. Досягати далеких морських цілей на відстані до 300 км їй дає змогу потужна система наведення, що охоплює інерціальну навігацію й активне радіолокаційне наведення. Завдяки такій системі ракета впевнено тримає курс на початковому етапі польоту і точно знаходить ціль на завершальному етапі, що дає змогу атакувати навіть рухомі кораблі.

CM-300 оснащена боєголовкою вагою 165 кг, що дає їй можливість серйозно пошкодити або знищити кораблі середнього і великого класів. Дозвукова швидкість ракети, що досягає 0,8-0,9 Маха, також підвищує її ефективність, оскільки наближення до цілі відбувається досить швидко, залишаючи мінімальні шанси на успішне перехоплення.

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Запуск ракети може здійснюватися як з морських суден, так і з мобільних наземних установок, що дає можливість Ірану швидко розгортати систему в бойових умовах і гнучко застосовувати її в різних операціях.

Ракета CM-300 забезпечена інтегрованою радіолокаційною системою, яка передає дані з радарів у реальному часі на платформу, підтримуючи високу точність навіть на великих дистанціях. Використання ракетного і турбореактивного двигунів також підвищує її маневреність і стійкість у польоті, сприяючи успішному ураженню цілі.

Характеристики іранської ракети CM-300

Таким чином, завдяки високій точності, великій дальності та мобільності, CM-300 посилює морські сили Ірану, забезпечуючи ефективний засіб стримування і підтримку для операцій на критично важливих водних шляхах.

Нагадаємо, Ізраїль завдав удару по 12 іранських об'єктах, які брали участь у виробництві балістичних ракет. Були уражені так звані "планетарні міксери" — обладнання, необхідне для виробництва твердого палива для ракет великої дальності.