Иранская ракета CM-300 попала в центр внимания: какие особенности нового оружия (фото)

Крылатая ракета, как отметили обозреватели, способна поражать морские цели на расстоянии до 300 км благодаря мощной системе наведения. При этом масса боевой части составляет 165 кг, что может быть проблемой даже для крупных военных кораблей.

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Иран представил противокорабельную крылатую ракету CM-300, созданную для поражения средних и крупных боевых кораблей. Как рассказали обозреватели Army Recognition, новое вооружение увеличивает стратегические возможности Ирана, позволяя проецировать силу на дальние расстояния — до 300 км от берега.

Ракета может запускаться с кораблей и наземных установок, что обеспечивает гибкость в оборонительных и наступательных операциях, особенно в зонах стратегического интереса Ирана, таких как Персидский залив.

Технические характеристики и возможности CM-300

CM-300 представляет собой многофункциональную систему, обладающую высокой точностью и значительной дальностью поражения целей на море. Достигать дальних морских целей на расстоянии до 300 км ей позволяет мощная система наведения, включающая инерциальную навигацию и активное радиолокационное наведение. Благодаря такой системе ракета уверенно держит курс на начальном этапе полета и точно находит цель на завершающем этапе, что позволяет атаковать даже движущиеся корабли.

CM-300 оснащена боеголовкой весом 165 кг, что дает ей возможность серьезно повредить или уничтожить корабли среднего и крупного классов. Дозвуковая скорость ракеты, достигающая 0,8-0,9 Маха, также повышает ее эффективность, так как приближение к цели происходит достаточно быстро, оставляя минимальные шансы на успешный перехват.

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Запуск ракеты может осуществляться как с морских судов, так и с мобильных наземных установок, что дает возможность Ирану быстро разворачивать систему в боевых условиях и гибко применять ее в различных операциях.

Ракета CM-300 снабжена интегрированной радиолокационной системой, которая передает данные с радаров в реальном времени на платформу, поддерживая высокую точность даже на больших дистанциях. Использование ракетного и турбореактивного двигателей также повышает ее маневренность и устойчивость в полете, способствуя успешному поражению цели.

Характеристики иранской ракеты CM-300

Таким образом, благодаря высокой точности, большой дальности и мобильности, CM-300 усиливает морские силы Ирана, обеспечивая эффективное средство сдерживания и поддержку для операций на критически важных водных путях.

Напомним, Израиль нанес удар по 12 иранским объектам, которые участвовали в производстве баллистических ракет. Были поражены так называемые "планетарные миксеры" — оборудование, необходимое для производства твердого топлива для ракет большой дальности.