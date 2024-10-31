У Кремлі сумніваються, чи зможуть виграти війну в Україні в наступні два роки, — аналітики

За словами російських журналістів, поки незрозуміло, чи братимуть участь у передвиборчій кампанії 2026 року військовослужбовці або людина, яка "символізує повернення до мирного життя".

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У Кремлі не впевнені, що російські війська зможуть перемогти на полі бою в Україні протягом наступних двох років. РФ зазнає труднощів із підготовкою до передвиборчої кампанії в Держдуму у вересні 2026 року через невизначеність щодо того, як триває війна. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 30 жовтня.

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Російське опозиційне видання Meduza 30 жовтня повідомило, що перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко не почав планувати "контури" виборів до Держдуми 2026 року, хоча зазвичай це роблять за два роки до виборів.

Джерело, близьке до Адміністрації президента, повідомило журналістам, що формування політики на виборах залежить від того, чи продовжиться війна в Україні 2026 року. Meduza повідомила, що джерело в керівництві "Единой России" заявило, що незрозуміло, чи братимуть участь у передвиборчій кампанії 2026 року військовослужбовці, чи людина, яка "символізує повернення до мирного життя", наприклад, прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Зазначається, що від ситуації на передовій залежатиме і склад списку "Единой России".

"Чи будуть нагорі військові, чи одна людина, що символізує повернення до мирного життя, наприклад прем'єр-міністр", — ідеться в публікації.

Політтехнолог, який працює з Кремлем і кількома регіональними урядами, як повідомляється, заявив, що якщо війна продовжиться протягом виборчої кампанії 2026 року, то Кремлю знадобиться "сила, що спирається на ультрапатріотизм", наприклад, нова політична партія або "злегка оновлена" партія "Справедлива Росія".

За даними журналістського джерела, якщо війна закінчиться, Кремлю знадобляться "помірні сили".

"Справедлива Россия" 26 жовтня провела з'їзд і оголосила, що її новим політичним курсом стане "патріотичний соціалізм", який партія назвала необхідним під час війни Росії в Україні.

Нагадаємо, що Кремль "винагороджує" генералів епохи Шойгу вироками. У британській розвідці повідомили подробиці.

Також повідомлялося, що ЗМІ 28 жовтня писали, що армія Північної Кореї та ЗС РФ поведуть контрнаступ у Курській області.