Катував тварин, а потім бійців ЗСУ: соцмережі повідомляють про загибель неонациста Мільчакова

Окупант відомий, як військовий злочинець і садист, який до війни в Україні на камеру вбивав тварин, а потім, коли почав воювати, розповідав без докорів сумління про те, як він відрізав українським солдатам голови і кінцівки.

Російський окупант Олексій Мільчаков міг загинути на війні в Україні. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив Z-блогер Філатов.

"Загинув один військовий… коли і якщо сітка охорони почне оплакувати, то доведеться "про покійника тільки правда чи нічого", — написав Філатов.

Інший Z-блогер Alex Parker Returns назвав ім'я загиблого окупанта. Він заявив, що загинув шкуродер Олексій Мільчаков.

"Репортер Filatov повідомив, що на фронті загинув Олексій Мільчаков", — написав він.

Між тим в "ДШРГ Русич", до якого належав Мільчаков, заявили, що не мають підтвердженої інформації про його загибель.

Пізніше в телеграм-каналі ДШРГ Русич смерть окупанта спростували.

"Живіше всіх живих", — йдеться в повідомленні.

Олексій Мільчаков: що відомо

Олексій Мільчаков, позивний "Серб", "Чорт", 33 роки — російський неонацистський найманець, терорист, польовий командир диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", яка відкрито застосовує нацистську символіку та радикальну ненависницьку ідеологію. Член Союзу добровольців Донбасу.

Окупант Мільчаков

Брав участь в російській окупації Криму, брав участь у війні проти України у складі "ЛНР" та у Сирії у складі ПВК "Вагнер". Здобув відомість в інтернеті завдяки тому, що виклав на своїй сторінці в соцмережі фотографію з відрізаною ним головою цуценяти. Неодноразово фотографувався на тлі убитих українських військових. Військовий злочинець і садист розповідав без докорів сумління про те, як він відрізав українським солдатам голови і кінцівки. Також він говорив, як в 2014 році українському полоненому відрізав руку з татуюванням, після чого "замаринував в банці як сувенір". Фігурант бази Центру "Миротворець".

В українській Вікіпедії вже встигли зазначити дату смерті Мільчакова.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що командир ДШРГ "Русич" Олексій Мільчаков подав позов до МЗС Росії через своє зображення у брошурі про "українських нацистів". Так, окупанту на очі потрапила брошура про світовий нацизм, яку поширювало російське дипвідомство. Там він виявив своє фото.