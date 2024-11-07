Пытал животных, а потом бойцов ВСУ: соцсети сообщают о гибели неонациста Мильчакова

Оккупант известен, как военный преступник и садист, который до войны в Украине на камеру убивал животных, а потом, когда начал воевать, рассказывал без зазрения совести о том, как он отрезал украинским солдатам головы и конечности.

Российский оккупант Алексей Мильчаков мог погибнуть на войне в Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Z-блогер Филатов.

"Погиб один военный... когда и если сетка охраны начнет оплакивать, то придется "про покойника только правда или ничего", — написал Филатов.

Другой Z-блогер Alex Parker Returns назвал имя погибшего оккупанта. Он заявил, что погиб живодер Алексей Мильчаков.

"Репортер Filatov сообщил, что на фронте погиб Алексей Мильчаков", — написал он.

Между тем в "ДШРГ Русич", к которому принадлежал Мильчаков, заявили, что не имеют подтвержденной информации о его гибели.

Позже в телеграм-канале ДШРГ Русич смерть оккупанта опровергли.

"Живее всех живых", — говорится в сообщении.

Алексей Мильчаков: что известно

Алексей Мильчаков, позывной "Серб", "Черт", 33 года — российский неонацистский наемник, террорист, полевой командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая открыто применяет нацистскую символику и радикальную ненавистническую идеологию. Член Союза добровольцев Донбасса.

Оккупант Мильчаков

Участвовал в российской оккупации Крыма, участвовал в войне против Украины в составе "ЛНР" и в Сирии в составе ЧВК "Вагнер". Получил известность в интернете благодаря тому, что выложил на своей странице в соцсети фотографию с отрезанной им головой щенка. Неоднократно фотографировался на фоне убитых украинских военных. Военный преступник и садист рассказывал без зазрения совести о том, как он отрезал украинским солдатам головы и конечности. Также он говорил, как в 2014 году украинскому пленному отрезал руку с татуировкой, после чего "замариновал в банке как сувенир". Фигурант базы Центра "Миротворец".

В украинской Википедии уже успели отметить дату смерти Мильчакова.

Напомним, что ранее сообщалось, что командир ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков подал иск в МИД России из-за своего изображения в брошюре об "украинских нацистах". Так, оккупанту на глаза попалась брошюра о мировом нацизме, которую распространяло российское дипведомство. Там он обнаружил свое фото.