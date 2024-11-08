ЗС РФ завдали удару по Київській області, є постраждалі: поліція показала наслідки (фото)

Один із постраждалих перебуває у важкому стані. Атака ЗС РФ також призвела до пожежі на території газової АЗС.

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України, що призводить до руйнівних наслідків. Цього разу від дій противника постраждала Київська область і в Національній поліції поділилися подробицями.

Загалом постраждали четверо людей, зазначили правоохоронці. Також було пошкоджено будинки та автомобілі станом на 07:30. Поліцейські проводять огляди та продовжують фіксувати наслідки атаки.

У Київській області поліція справляється з наслідками атаки ЗС РФ Фото: Національна поліція

"Станом на 07:30 отримали пошкодження шість приватних будинків, чотири автомобілі. Також сталося загоряння трав'яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС, які вже ліквідовано", — написали в Національній поліції.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко також підтвердив інформацію про чотирьох поранених після атаки ЗС РФ на регіон. Сталося це внаслідок падіння осколків перехоплених повітряних цілей під час ракетного обстрілу.

"Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різного ступеня тяжкості. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні", — написав Руслан Кравченко.

Від ракетної атаки ЗС РФ постраждали четверо українців Фото: Національна поліція У Київській області продовжують фіксувати наслідки атаки ЗС РФ Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що РФ вдарила авіабомбами по Харкову, внаслідок чого знищено під'їзд і кілька поверхів будинку на Салтівці. За словами Ігоря Терехова, під завалами багатоповерхівки опинилися люди. Також росіяни вдарили по центральній частині Харкова.