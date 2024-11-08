ВС РФ нанесли удар по Киевской области, есть пострадавшие: полиция показала последствия (фото)

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Атака ВС РФ также привела к пожару на территории газовой АЗС.

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины, что приводит к разрушительным последствиям. В этот раз от действий противника пострадала Киевская область и в Национальной полиции поделились подробностями.

Всего пострадали четверо людей, отметили правоохранители. Также были повреждены дома и автомобили по состоянию на 07:30. Полицейские проводят осмотры и продолжают фиксировать последствия атаки.

В Киевской области полиция справляется с последствиями атаки ВС РФ Фото: Национальная полиция

"По состоянию на 07:30 получили повреждения шесть частных домов, четыре автомобиля. Также произошло возгорание травяного настила и пожар помещения недействующей газовой АЗС, которые уже ликвидированы", — написали в Национальной полиции.

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко также подтвердил информацию о четырех раненых после атаки ВС РФ на регион. Произошло это в результате падения осколков перехваченных воздушных целей во время ракетного обстрела.

"Это водители автомобилей, которые находились в авто возле места падения обломков. Мужчины получили ранения различной степени тяжести. Состояние одного из них тяжелое, еще двое водителей имеют среднее состояние. Другой получил легкие ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу", — написал Руслан Кравченко.

От ракетной атаки ВС РФ пострадали четверо украинцев Фото: Национальная полиция В Киевской области продолжают фиксировать последствия атаки ВС РФ Фото: Национальная полиция

Напомним, 8 ноября сообщалось, что РФ ударила авиабомбами по Харькову, в результате чего уничтожен подъезд и несколько этажей дома на Салтовке. По словам Игоря Терехова, под завалами многоэтажки оказались люди. Также россияне ударили по центральной части Харькова.