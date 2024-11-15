Хотіли вдарити по аеродрому: у Краснодарському краї пролунали вибухи через атаку БПЛА (відео)

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв стверджує, що внаслідок обстрілу постраждали чотири домоволодіння, проте скарг на здоров'я від місцевих жителів не було. Голова Кримського району повідомив про 46 перехоплених БПЛА, але потім видалив повідомлення.

На території російських регіонів вночі було досить неспокійно, а причиною тому є атака БПЛА. Фокус зібрав усе, що відомо про це.

За даними губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, в ніч на 15 листопада одразу два муніципалітети зазнали масованого обстрілу БПЛА, а російським засобам протиповітряної оборони нібито вдалося перехопити кілька десятків повітряних цілей у Кримському та Красноармійському районах.

"У Кримську уламки безпілотників упали на територію чотирьох домоволодінь. Постраждалих немає. Пошкоджено дах одного будинку та автомобіль. У Красноармійському районі в станиці Полтавській уламки безпілотника пошкодили дах приватного будинку. В іншому будинку вибито скло. Постраждалих немає", — написав Веніамін Кондратьєв.

Невідомі дрони атакували російський Краснодарський край Фото: Shot

На місце події прибули екстрені служби, щоб оцінити матеріальні збитки для Краснодарського краю.

Водночас голова Кримського району у своєму Telegram-каналі писав, що за ніч нібито вдалося перехопити 46 дронів і ніхто не постраждав серед мирного населення. Медіа Astra помітило, що через кілька хвилин після публікації повідомлення було видалено.

"Продовжує працювати оперативний штаб Кримського району. Сьогодні за ніч було приглушено 46 БПЛА над територією району. Серед мирного населення постраждалих немає. На двох вулицях міста — Місячній і Кільцевій — оточені місця падіння частин безпілотників. На місці — рятувальники, усі оперативні служби", — повідомлялося у видаленій публікації.

Влада поділилася подробицями атаки на Краснодарський край Фото: Astra

Імовірно, БПЛА намагалися атакувати військовий аеродром "Кримськ", упевнені місцеві жителі.

У Міноборони Росії звинуватили в атаці на регіони Україну і впевнені, що спроба "терористичної атаки із застосуванням дронів" була припинена.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 51 український безпілотник: 36 БПЛА — над територією Краснодарського краю, три — над територією Республіки Крим, два — над територією Бєлгородської області та 10 — над акваторією Азовського моря", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада повідомлялося, що дрони ЗСУ поцілили по нафтобазі в Пензі, внаслідок чого постраждав резервуар, розташований за 700 кілометрів. Російська влада підтвердила атаку майже 30 українських дронів, які летіли у двох основних напрямках, — на Твер і на Пензу. Жителі Пензи розповіли, що є пошкодження нафтобази на східній околиці міста.