Хотели ударить по аэродрому: в Краснодарском крае прозвучали взрывы из-за атаки БПЛА (видео)

Губернатор региона Вениамин Кондратьев утверждает, что в результате обстрела пострадали четыре домовладения, однако жалоб на здоровье от местных жителей не было. Глава Крымского района сообщил о 46 перехваченных БПЛА, но потом удалил сообщение.

На территории российских регионов ночью было достаточно неспокойно и причиной тому является атака БПЛА. Фокус собрал все, что известно об этом.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ночь на 15 ноября сразу два муниципалитета подверглись массированному обстрелу БПЛА и российским средствам противовоздушной обороны якобы удалось перехватить несколько десяткой воздушных целей в Крымском и Красноармейском районах.

"В Крымске обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений. Пострадавших нет. Повреждена крыша одного дома и автомобиль. В Красноармейском районе в станице Полтавской обломки беспилотника повредили крышу частного дома. В другом доме выбиты стекла. Пострадавших нет", — написал Вениамин Кондратьев.

Неизвестные дроны атаковали российский Краснодарский край Фото: Shot

На место происшествия прибыли экстренные службы, чтобы оценить материальный ущерб для Краснодарского края.

В то же время, глава Крымского района в своем Telegram-канале писал, что за ночь якобы удалось перехватить 46 дронов и никто не пострадал среди мирного населения. Медиа Astra заметило, что спустя несколько минут после публикации сообщение было удалено.

"Продолжает работать оперативный штаб Крымского района. Сегодня за ночь были подавлены 46 БПЛА над территорией района. Среди мирного населения пострадавших нет. На двух улицах города — Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников. На месте — спасатели, все оперативные службы", — сообщалось в удаленной публикации.

Власти поделились подробностями атаки на Краснодарский край Фото: Astra

Предположительно, БПЛА пытались атаковать военный аэродром "Крымск", уверены местные жители.

В Минобороны России обвинили в атаке на регионы Украину и уверены, что попытка "террористической атаки с применением БПЛА" была пресечена.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 51 украинский БПЛА: 36 БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Белгородской области и 10 БПЛА – над акваторией Азовского моря", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что дроны ВСУ попали по нефтебазе в Пензе и в результате пострадал резервуар, находящийся за 700 километров. Российские власти подтвердили атаку почти 30 украинских дронов, которые летели в двух основных направлениях, — на Тверь и на Пензу. Жители Пензы рассказали, что есть повреждения нефтебазы на восточной окраине города.