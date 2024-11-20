122 "Шахеда" і ракети: ЗС РФ атакували Україну, у регіонах є руйнування (фото)

Протиповітряна оборона, за даними командування, працювала в 14 регіонах і в столиці. Також військові адміністрації відзвітували про жертви та поранених серед цивільних.

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України різним озброєнням і запускають десятки ударних БПЛА. Ніч на 20 листопада не стала винятком. Деталями поділилися Повітряні сили.

За даними командування, почалася атака ще ввечері вівторка, 19 листопада. ЗС РФ вдарили зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської по Харківській області та запустили 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.

Ударних дронів противника в українському повітряному просторі також була колосальна кількість — 122. Ідеться як про БПЛА іранського походження "Shahed", так і про безпілотники невстановленого типу, які ворог запускав із Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

"Станом на 11.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 і 56 ворожих БПЛА в Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій і Харківській областях", — йдеться в повідомленні.

У результаті активної протидії 58 ударних дронів противника були локально втрачені в різних регіонах. Ще 6 вийшли з повітряного простору України на територію Росії (5) і Білорусі (1).

ЗС РФ масовано атакували Україну дронами та ракетами Фото: Повітряні сили ЗСУ

Обстріл ЗС РФ 20 листопада: зведення по регіонах

Київ і область. У міській військовій адміністрації ближче до ранку повідомили про те, що ворожі БПЛА перебували над містом, тому й було чути роботу протиповітряної оборони.

Спочатку начальник КМВА Сергій Попко написав, що внаслідок атаки в Дніпровському районі міста загорілася квартира багатоповерхового будинку, проте пізніше інформація не підтвердилася. Пожежа в будинку виникла через побутовий предмет.

Водночас, без інших наслідків не обійшлося і пов'язані вони з падінням уламків у кількох районах міста.

"Подільський район: Сталося падіння уламків на автомобіль. Пожежі не виявлено. Решта з'ясовується. Також у цьому районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в нежитловому приміщенні Інше з'ясовується. Оболонський район: Уламки впали на відкритій території. Без наслідків", — написав Сергій Попко.

Інформації про постраждалих на момент публікації матеріалу не було.

У Київській області також було неспокійно і повітряна тривога, як повідомив начальник ОВА Руслан Кравченко, тривала понад 11 годин. У регіоні працювала ППО і ворожі цілі вдалося знищити. Постраждалих серед населення не було.

"Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не допущено. Наразі внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено дитячий садок, школу, 3 адміністративні будівлі, 2 магазини, сільськогосподарську техніку. У будівлях вибито вікна, двері, пошкоджено покрівлі", — написав Руслан Кравченко.

У Черкаській області доба також почалася з довгої тривоги через російські БПЛА, написав начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Попередньо в межах регіону знищено 5 "Шахедів".

"Пройшло без постраждалих. Водночас через падіння уламків ми мали загоряння сухої рослинності на площі 100 кв. м. Його оперативно ліквідували рятувальники", — повідомив Ігор Табурець.

Чернігівська область. За добу, за інформацією місцевої влади, в регіоні пролунало 22 вибухи і противник атакував територію 5 разів. Увечері вівторка, 19 листопада, ЗС РФ атакували ракетою адміністративну будівлю в Прилуках. Унаслідок цього було поранено 70-річного чоловіка, якого евакуювали до лікарні. Також зафіксовано пожежу адміністративної будівлі, пошкоджено вікна, автомобіль. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці.

ЗС РФ атакували Чернігівську область ракетою Фото: Національна поліція ЗС РФ атакували Чернігівську область ракетою Фото: Національна поліція

У Кіровоградській області після нічної атаки обійшлося без наслідків і ситуація контрольована.

У Сумській обласній військовій адміністрації поділилися, що ЗС РФ запустили по регіону ракету, внаслідок чого пошкоджено два приватні житлові будинки. Не обійшлося без БПЛА і їх у небі над областю вдалося знищити 10.

У Миколаївській області вночі вдалося перехопити 1 "Шахед", але інформації про можливі наслідки не було.

Неспокійно було і в сусідній Херсонській області, розповів начальник ОВА Олександр Прокудін. ЗС РФ били по критичній і соціальній інфраструктурі регіону та житлових кварталах. Загинули люди.

"Зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок і 23 приватних будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 15 — отримали поранення. Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136", — йдеться в повідомленні.

Донецьку область ЗС РФ атакували населені пункти Донецької області 11 разів, написали в ОВА. У Краматорському, Бахмутському та Покровському районах пошкоджено житлові будинки та поранено людей. З лінії фронту вдалося евакуювати за добу 158 осіб, зокрема 16 дітей.

Влада інших регіонів ніяк не коментувала ворожу атаку на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 20 листопада повідомлялося, що посольство США попередило про можливий масований удар по Україні 20 листопада. Дипломати закликали громадян США бути готовими негайно сховатися в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги і попередили, що через загрозу в Києві тимчасово не працюватиме посольство.

Також повідомлялося, які найкривавіші злочини скоїла Росія за 1000 днів повномасштабної війни. В ООН підрахували, що ЗС РФ убили понад 12 тисяч мирних жителів, але реальні втрати оцінити неможливо. У ЗМІ згадали наймасштабніші удари, здійснені окупантами за час повномасштабної війни.