122 "Шахеда" и ракеты: ВС РФ атаковали Украину, в регионах есть разрушения (фото)

Противовоздушная оборона, по данным командования, работала в 14 регионах и в столице. Также военные администрации отчитались о жертвах и раненых среди гражданских.

Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины различным вооружением и запускают десятки ударных БПЛА. Ночь на 20 ноября не стала исключением. Деталями поделились Воздушные силы.

По данным командования, началась атака еще вечером вторника, 19 ноября. ВС РФ ударили зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской по Харьковской области и запустили 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 по Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.

Ударных дронов противника в украинском воздушном пространстве также было колоссальное количество — 122. Речь как про БПЛА иранского происхождения Shahed, так и про беспилотники неустановленного типа, которые враг запускал из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

"По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях", — говорится в сообщении.

В результате активного противодействия 58 ударных дронов противника были локально потеряны в разных регионах. Еще 6 вышли из воздушного пространства Украины на территорию России (5) и Беларуси (1).

ВС РФ массированно атаковали Украину дронами и ракетами Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрел ВС РФ 20 ноября: сводка по регионам

Киев и область. В городской военной администрации ближе к утру сообщили о том, что вражеские БПЛА находились над городом, поэтому и была слышна работа противовоздушной обороны.

Сначала начальник КГВА Сергей Попко написал, что в результате атаки в Днепровском районе города загорелась квартира многоэтажного дома, однако позже информация не подтвердилась. Пожар в доме возник из-за бытового предмета.

В то же время, без других последствий не обошлось и связаны они с падением обломков в нескольких районах города.

"Подольский район: Произошло падение обломков на автомобиль. Пожар не обнаружен. Остальное выясняется. Также в этом районе взрывной волной повреждены окна в нежилом помещении Остальное выясняется. Оболонский район: Обломки упали на открытой территории. Без последствий", — написал Сергей Попко.

Информации о пострадавших на момент публикации материала не было.

В Киевской области также было неспокойно и воздушная тревога, как сообщил начальник ОВА Руслан Кравченко, длилась более 11 часов. В регионе работала ПВО и вражеские цели удалось уничтожить. Пострадавших среди населения не было.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Сейчас в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены детский сад, школа, 3 административных здания, 2 магазина, сельскохозяйственная техника. В зданиях выбиты окна, двери, повреждены кровли", — написал Руслан Кравченко.

В Черкасской области сутки также начались с длинной тревоги из-за российских БПЛА, написал начальник областной военной администрации Игорь Табурец. Предварительно в пределах региона уничтожены 5 "Шахедов".

"Прошло без пострадавших. В то же время из-за падения обломков мы имели возгорание сухой растительности на площади 100 кв. м. Его оперативно ликвидировали спасатели", — сообщил Игорь Табурец.

Черниговская область. За сутки, по информации местных властей, в регионе прозвучало 22 взрыва и противник атаковал территорию 5 раз. Вечером вторника, 19 ноября, ВС РФ атаковали ракетой административное здание в Прилуках. В результате был ранен 70-летний мужчина, которого эвакуировали в больницу. Также зафиксирован пожар административного здания, повреждены окна, автомобиль. На месте работали спасатели, медики, правоохранители.

ВС РФ атаковали Черниговскую область ракетой Фото: Национальная полиция ВС РФ атаковали Черниговскую область ракетой Фото: Национальная полиция

В Кировоградской области после ночной атаки обошлось без последствий и ситуация контролируемая.

В Сумской областной военной администрации поделились, что ВС РФ запустили по региону ракету, в результате чего повреждены два частных жилых дома. Не обошлось без БПЛА и их в небе над областью удалось уничтожить 10.

В Николаевской области ночью удалось перехватить 1 "Шахед", но информации о возможных последствиях не было.

Неспокойно было и в соседней Херсонской области, рассказал начальник ОВА Александр Прокудин. ВС РФ били по критической и социальной инфраструктуре региона и жилым кварталам. Погибли люди.

"В частности повредили 5 многоэтажек и 23 частных дома. Также оккупанты изуродовали частные автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 15 — получили ранения. Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 "Shahed-131/136", — говорится в сообщении.

Донецкую область ВС РФ атаковали населенные пункты Донецкой области 11 раз, написали в ОВА. В Краматорском, Бахмутском и Покровском районах повреждены жилые дома и ранены люди. С линии фронта удалось эвакуировать за сутки 158 человек, включая 16 детей.

Власти остальных регионов никак не комментировали вражескую атаку на момент публикации материала.

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