Більше, ніж США втратили у В'єтнамі та Кореї: скільки українців загинуло за час війни, — Economist

На кожного вбитого солдата припадає 6-8 важкопоранених, які не можуть більше воювати. Майже кожен із 20 чоловіків мобілізаційного віку — загиблий або важко поранений, згідно з даними дослідників. Втрати України й РФ уже перевищили втрати США у В'єтнамській і Корейських війнах разом узятих.

І Україна, і Росія за три роки війни заплатили жахливу ціну. У листопадовій публікації Wall Street Journal з посиланням на західні розвідслужби повідомлялося, що загинуло вже до 200 тисяч російських солдатів. Про це пише The Economist.

Згідно з підрахунками британського видання, опублікованими в липні 2024 року, станом на 21 червня загинули 106 000 — 140 000 російських військових. Підрахувати втрати України складніше, багато в чому тому, що західні союзники не поспішають із розголошенням своїх оцінок.

Для підрахунку втрат України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року журналісти зібрали дані про загиблих на полі бою, що з'явилися завдяки витокам або публікаціям розвідслужб, офіційних осіб, дослідників і відкритим розвідданим. Ці підрахунки складно незалежно верифікувати. Загиблі або зниклі безвісти солдати не завжди враховуються в таких оцінках. Водночас ці дані дають змогу скласти уявлення про приблизну кількість загиблих.

Скільки загинуло українських солдатів 2024

Підрахунки з лютого 2022 року по 19 листопада 2024-го. За віковими групами і за відсотком чоловічого населення. Червоним вказані вбиті. Далі — поранені (6 осіб до одного загиблого), поранені (8 осіб до одного загиблого)

"Вони припускають, що поки що загинули щонайменше в межах 60-100 тисяч українських солдатів. Можливо, ще 400 тисяч дістали настільки сильні поранення, що більше не можуть брати участь у боях. Ці дані не враховують кількість загиблих цивільних, про яких — що дивно — інформації мало. Вважається, що загинуло багато десятків тисяч цивільних", — ідеться в публікації.

Статистика сайту UAlosses говорить про те, що щонайменше 60 435 солдатів загинули з 2022 року. На відміну від інших джерел, UAlosses веде каталог імен і вікових категорій загиблих, що дає змогу підрахувати втрати за віковими групами та відсотковим співвідношенням чоловічого населення. (Хоча частина українських жінок теж служить на передовій, переважна більшість бійців — чоловіки).

Ці цифри говорять про те, що 0,5% довоєнного чоловічого населення України у віці 18-49 років було вбито. Це неповні дані, і не всі вікові дані про солдатів відомі. Реальна частка українських чоловіків, які загинули у війні, вища. Кількість тих, хто отримав серйозні поранення і не може продовжувати воювати, ще вища. На кожного вбитого солдата припадає 6-8 важкопоранених, які не можуть більше брати участь у боях. Майже кожен із 20 чоловіків мобілізаційного віку — загиблий або отримав поранення, які не дають змоги воювати.

Втрати кожної сторони — і України, і РФ — уже перевищують втрати Америки у В'єтнамській і Корейських війнах разом узятих. Число бойових втрат наближається до втрат Америки у Другій світовій війні. Втрати Росії в Україні з 2022 року, без урахування загиблих іноземних найманців, яких вона завербувала, затьмарюють втрати у всіх її війнах з 1945 року разом узятих.

Скільки загинуло в Україні: дані ОП

Президент України Володимир Зеленський у вересні назвав брехнею дані WSJ про 80 тисяч втрат ЗСУ на передовій.

"Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно", — запевнив глава держави журналістів 20 вересня.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли щодо кількості офіцерів, звільнених через ВЛК.

Також повідомлялося, що в Південну Корею прибула українська делегація на чолі з Умеровим, щоб обговорити питання щодо КНДР і постачання зброї.