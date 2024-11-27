Больше, чем США потеряли во Вьетнаме и Корее: сколько украинцев погибло за время войны, — Economist

На каждого убитого солдата приходится 6-8 тяжело раненых, которые не могут больше воевать. Почти каждый из 20 мужчин мобилизационного возраста — погибший или тяжело раненый, согласно данным исследователей. Потери и Украины, и РФ уже превысили потери США во Вьетнамской и Корейских войнах вместе взятых.

И Украина, и Россия за три года войны заплатили ужасающую цену. В ноябрьской публикации Wall Street Journal со ссылкой на западные разведслужбы сообщалось, что погибло уже до 200 тысяч российских солдат. Об этом пишет The Economist.

Согласно подсчетам британского издания, опубликованным в июле 2024 года, по состоянию на 21 июня погибли 106 000 – 140 000 российских военных. Подсчитать потери Украины сложнее, во многом потому, что западные союзники не спешат с разглашением своих оценок.

Для подсчета потерь Украины с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 год журналисты собрали данные о погибших на поле боя, которые появились благодаря утечкам или публикациям разведслужб, официальных лиц, исследователей и открытым разведданным. Эти подсчеты сложно независимо верифицировать. Погибшие или пропавшие без вести солдаты не всегда учитываются в таких оценках. Вместе с тем эти данные позволяют составить представление о примерном количестве погибших.

Сколько погибло украинских солдат 2024

Подсчеты с февраля 2022 года по 19 ноября 2024-го. По возрастным группам и по проценту мужского населения. Красным указаны убитые. Дальше — раненые (6 человек к одному погибшему), раненые (8 человек к одному погибшему)

"Они предполагают, что пока что погибли как минимум в пределах 60-100 тысяч украинских солдат. Возможно, еще 400 тысяч получили настолько сильные ранения, что больше не могут участвовать в боях. Эти данные не учитывают количество погибших гражданских, о которых — что удивительно — информации мало. Считается, что погибли многие десятки тысяч гражданских", — говорится в публикации.

Статистика сайта UAlosses говорит о том, что по меньшей мере 60 435 солдат погибли с 2022 года. В отличие от других источников, UAlosses ведет каталог имен и возрастов погибших, что позволяет подсчитать потери по возрастным группам и процентному соотношению мужского населения. (Хотя часть украинских женщины тоже служит на передовой, подавляющее большинство бойцов — мужчины).

Эти цифры говорят о том, что 0,5% довоенного мужского населения Украины в возрасте 18-49 были убиты. Это неполные данные, и не все возрастные данные о солдатах известны. Реальная доля украинских мужчин, погибших в войне, выше. Количество тех, кто получил серьезные ранения и не может продолжать воевать, еще выше. На каждого убитого солдата приходится 6-8 тяжело раненых, которые не могут больше участвовать в боях. Почти каждый из 20 мужчин мобилизационного возраста — погибший или получил ранения, не позволяющие воевать.

Потери каждой стороны — и Украины, и РФ — уже превышают потери Америки во Вьетнамской и Корейских войнах вместе взятых. Число боевых потерь приближается к потерям Америки во Второй мировой войне. Потери России в Украине с 2022 года, без учета погибших иностранных наемников, которых она завербовала, затмевают потери во всех ее войнах с 1945 года вместе взятых.

Сколько погибло в Украине: данные ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре назвал ложью данные WSJ о 80 тысячах потерь ВСУ на передовой.

"Реальная цифра гораздо меньше, чем та, что была опубликована. Значительно", — заверил глава государства журналистов в 20 сентября.

Напомним, что в ВСУ ответили относительно количестве офицеров, уволенных через ВВК.

Также сообщалось, что в Южную Корею прибыла украинская делегация во главе с Умеровым, чтобы обсудить вопросы о КНДР и поставках оружия.