"Європа у стані війни з Росією": ексголова MI6 заперечив прем'єр-міністру Польщі

За словами Річарда Дірлава, країни Європи вже перебувають у "реальній війні" з Росією. Його слова прозвучали після коментаря прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Європа перебуває у стані війни з Росією, а оцінки польського прем'єра Дональда Туска не зовсім вірні, таку заяву зробив колишній голова британської розвідслужби MI6 Річард Дірлав. Про це повідомляє The Telegraph.

Країни Європи вже перебувають у "реальній війні" з Росією, уточнив він.

"Я думаю, ми повинні визнати той факт, що росіяни думають, що вони перебувають у стані війни з нами", — сказав Річард Дірлав.

Його слова прозвучали після коментаря прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який заявив, що Європа перебуває в "передвоєнному" становищі.

"Я думаю, він неправий. Я думаю, що це справжня війна", — уточнив Дірлав.

Як у Польщі оцінюють війну в Україні

12 листопада представник вищого військового керівництва Польщі Весел Кукула заявив, що реалістично оцінює перспективу нападу Росії на польську територію. Голова Генштабу ЗС Польщі вважає, що його країна перебуває ''під загрозою'' війни. За словами Кукула, агресивна позиція Москви залишається незмінною навіть через кілька років після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що в листопаді в Польщі перші добровольці з "Українського легіону" підписали контракти з Силами оборони України.

Також повідомлялося, що Польща хоче альянсу з Британією і Францією, щоб підтримувати Україну на тлі перемоги Трампа.