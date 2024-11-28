"Европа в состоянии войны с Россией": экс-глава MI6 возразил премьер-министру Польши

По словам Ричарда Дирлава, страны Европы уже находятся в "реальной войне" с Россией. Его слова прозвучали после комментария премьер-министра Польши Дональда Туска.

Европа находится в состоянии войны с Россией, а оценки польского премьера Дональда Туска не совсем верны, такое заявление сделал бывший глава британской разведслужбы MI6 Ричард Дирлав. Об этом сообщает The Telegraph.

Страны Европы уже находится в "реальной войне" с Россией, уточнил он.

"Я думаю, мы должны признать тот факт, что россияне думают, что они находятся в состоянии войны с нами", — сказал Ричард Дирлав.

Его слова прозвучали после комментария премьер-министра Польши Дональда Туска, заявившего, что Европа находится в "предвоенном" положении.

"Я думаю, он неправ. Я думаю, что это настоящая война", — уточнил Дирлав.

Как в Польше оценивают войну в Украине

12 ноября представитель высшего военного руководства Польши Весел Кукула заявил, что реалистично оценивает перспективу нападения России на польскую территорию. Глава Генштаба ВС Польши считает, что его страна находится ''под угрозой'' войны. По словам Кукула, агрессивная позиция Москвы остается неизменной даже через несколько лет после вторжения в Украину.

Напомним, что в ноябре в Польше первые добровольцы из "Украинского легиона" подписали контракты с Силами обороны Украины.

Также сообщалось, что Польша хочет альянса с Британией и Францией, чтобы поддерживать Украину на фоне победы Трампа.