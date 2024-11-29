НПЗ під Ростовом гасять 109 осіб: БПЛА атакував завод із відпуску нафти для армії (відео)
Комбінат "Атлас" спеціалізувався на зберіганні нафтопродуктів. У 2020 році тут проходили спільні навчання Міноборони і Росрезерву — "Кавказ-2020".
У Ростовській області гасять велику пожежу на НПЗ після удару безпілотників. На промисловому об'єкті в Кам'янському, після можливої атаки дрона залучено 109 пожежників і 38 одиниць техніки. Про це повідомив в.о. губернатора регіону Юрій Слюсар.
Telegram-канали повідомляють про пожежу на нафтобазі. Кам'янський район розташований у Ростовській області, біля кордону з підконтрольними РФ територіями Луганської області України.
Місцева влада також повідомила, що збито 30 дронів. Постраждалих унаслідок атаки немає.
За даними Міноборони РФ, засоби ППО минулої ночі збили над регіонами РФ 47 українських БПЛА. 29 — над Ростовською областю, вісім — над Краснодарським краєм, по три — над Бєлгородською, Брянською та Воронезькою, один — над окупованим Кримським півостровом.
Нафтопереробний комбінат "Атлас": що про нього відомо
Від початку роботи комбінат "Атлас" спеціалізувався на зберіганні нафтопродуктів, про це йдеться в публікації місцевих ЗМІ. За відомостями журналістів, підприємство відпускає нафтопродукти російській армії.
У 2020 році на базі комбінату проходили спільні навчання Міноборони і Росрезерву — "Кавказ-2020". Відпуск нафтопродуктів для потреб російської армії відпрацьовували трьома способами — за допомогою автомобілів, залізниць і трубопроводу.
Нагадаємо, що 29 листопада РФ атакувала Київ "шахедами". Пошкоджено будівлю дитячої поліклініки.
Також повідомлялося, що з 2022 року в Білорусі працював фільтраційний табір, туди вивозили полонених українських громадян.