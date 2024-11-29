НПЗ під Ростовом гасять 109 осіб: БПЛА атакував завод із відпуску нафти для армії (відео)

Комбінат "Атлас" спеціалізувався на зберіганні нафтопродуктів. У 2020 році тут проходили спільні навчання Міноборони і Росрезерву — "Кавказ-2020".

У Ростовській області гасять велику пожежу на НПЗ після удару безпілотників. На промисловому об'єкті в Кам'янському, після можливої атаки дрона залучено 109 пожежників і 38 одиниць техніки. Про це повідомив в.о. губернатора регіону Юрій Слюсар.

Пожежа на НПЗ під Ростовом

Telegram-канали повідомляють про пожежу на нафтобазі. Кам'янський район розташований у Ростовській області, біля кордону з підконтрольними РФ територіями Луганської області України.

Пожежа на НПЗ у Ростовській області

Пожежа на НПЗ у Ростовській області

Місцева влада також повідомила, що збито 30 дронів. Постраждалих унаслідок атаки немає.

Пожежа на НПЗ у Ростовській області

За даними Міноборони РФ, засоби ППО минулої ночі збили над регіонами РФ 47 українських БПЛА. 29 — над Ростовською областю, вісім — над Краснодарським краєм, по три — над Бєлгородською, Брянською та Воронезькою, один — над окупованим Кримським півостровом.

Нафтопереробний комбінат "Атлас": що про нього відомо

Від початку роботи комбінат "Атлас" спеціалізувався на зберіганні нафтопродуктів, про це йдеться в публікації місцевих ЗМІ. За відомостями журналістів, підприємство відпускає нафтопродукти російській армії.

У 2020 році на базі комбінату проходили спільні навчання Міноборони і Росрезерву — "Кавказ-2020". Відпуск нафтопродуктів для потреб російської армії відпрацьовували трьома способами — за допомогою автомобілів, залізниць і трубопроводу.

Нагадаємо, що 29 листопада РФ атакувала Київ "шахедами". Пошкоджено будівлю дитячої поліклініки.

Також повідомлялося, що з 2022 року в Білорусі працював фільтраційний табір, туди вивозили полонених українських громадян.