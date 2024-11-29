НПЗ под Ростовом тушат 109 человек: БПЛА атаковал завод по отпуску нефти для армии (видео)
Комбинат "Атлас" специализировался в хранении нефтепродуктов. В 2020 году здесь проходили совместные учения Минобороны и Росрезерва — "Кавказ-2020".
В Ростовской области тушат крупный пожар на НПЗ после удара беспилотников. На промышленном объекте в Каменском после возможной атаки дрона, работают 109 пожарников и 38 единиц техники. Об этом сообщил и.о. губернатора региона Юрий Слюсарь.
Telegram-каналы сообщают о пожаре на нефтебазе. Каменский район находится в Ростовской области, у границы с подконтрольными РФ территориями Луганской области Украины.
Местные власти также сообщили, что сбиты 30 дронов. Пострадавших в результате атаки нет.
По данным Минобороны РФ, средства ПВО за прошлую ночь сбили над регионами РФ 47 украинских БПЛА. 29 — над Ростовской областью, восемь — над Краснодарским краем, по три — над Белгородской, Брянской и Воронежской, один — над оккупированным Крымским полуостровом.
Нефтеперерабатывающий комбинат "Атлас": что о нем известно
С начала работы комбинат "Атлас" специализировался по части хранения нефтепродуктов, об этом говорится в публикации местных СМИ. По сведениям журналистов, предприятие отпускает нефтепродукты российской армии.
В 2020 году на базе комбината проходили совместные учения Минобороны и Росрезерва — "Кавказ-2020". Отпуск нефтепродуктов для потребностей российской армии отрабатывали тремя способами — посредством автомобилей, железных дорог и трубопровода.
Напомним, что 29 ноября РФ атаковала Киев "шахедами". Повреждено здание детской поликлиники.
Также сообщалось, что с 2022 года в Беларуси работал фильтрационный лагерь, туда вывозили пленных украинских граждан.