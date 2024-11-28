В Беларуси с 2022 года действовал фильтрационный лагерь, куда вывозили пленных украинцев, — СМИ

По словам украинских военных, в этом фильтрационном лагере находились не только бойцы ВСУ, но и гражданские, которых там допрашивали и пытали.

Российские оккупанты в 2022 году вывозили украинских пленных в город Наровля Гомельской области Беларуси, где их удерживали в фильтрационных лагерях. Об этом сообщил Белорусский разведывательный центр.

"В начале полномасштабного вторжения в Украину российские военные создали на территории Беларуси фильтрационный лагерь. Условия содержания и отношение к пленным в нем правозащитники назвали одними из самых жестоких", — говорится в материале.

В частности журналисты пообщались с украинцем Владиславом Ягодинским, жителем села Оране Киевской области, который рассказал, что в 2022 году оккупанты вывезли его вместе с братом на территорию Беларуси.

"Я уже понял, когда меня перевели на пограничную службу. Там были пограничники, и я у них спросил (где мы находимся — ред.). И они сказали: "Беларусь, Наровля", — рассказал Ягодинский.

Наровля на карте Фото: Скриншот

По его словам, пленных удерживали на территории, напоминающей заброшенный колхоз.

Эту информацию подтвердил другой украинский военнослужащий Богдан Лысенко, который попал в российский плен в конце марта 2022 года. Он рассказал, что его вместе с побратимами схватили после штурма воинской части, а затем вывезли в Наровлю.

"Наровля — это была такая пропагандистская картинка, что (российские военные, — ред.) такие, типа, человечные... Но никто же не показывает из их, как там допрашивали гражданских. А гражданских там били, дай бог... То есть, там постоянно были слышны крики", — пояснил Лысенко.

Он также описал местность, где располагался фильтрационный лагерь, как сельскохозяйственную.

"Может, бывший колхоз какой-то или тракторная база", — отметил Лысенко.

В то же время этот лагерь, по данным журналистов, попал в сюжет российского пропагандистского телеканала "НТВ". Но там указано, что видеоряд сняли якобы на территории Украины.

Благодаря спутниковым снимкам, на которых видно расположение палаток, КАМАЗов и характерного здания с разрушенной крышей, которые сопоставили также с сюжетом "НТВ", расследователи установили, что фильтрационный лагерь был на территории, которой владеет ООО "Припятский альянс", на улице Комсомольской в Наровле.

1. здание с характерно разрушенной крышей и полевая палатка справа внизу от него; 2. полевая палатка с видео "НТВ" Фото: Скриншот

"Судя по спутниковым снимкам, российские военные были здесь как минимум до начала мая 2022 года. Когда ВСУ деоккупировали Киевскую область, вероятно, маршруты транспортировки пленных изменились", — говорится в материале.

Журналисты позвонили в "Припятский альянс". Директор предприятия Зинаида Мирутенко посоветовала обратиться с вопросами в исполком города, поскольку предприятием владеет Гомельское областное потребительское общество. Председатель Наровлянского исполкома Владимир Антоненко — бывший военный из службы безопасности Александра Лукашенко. Человек, который ответил на звонок с его номера, сказал, что журналисты не туда попали.

Напомним, 27 ноября французская газета Le Monde обнародовала материал, в котором говорится о том, что ВСУ подменяют координаты в "шахедах" и шлют их в Беларусь.

23 ноября Александр Лукашенко пригрозил полностью отключить интернет в Беларуси.