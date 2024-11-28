В Білорусі з 2022 року діяв фільтраційний табір, куди вивозили полонених українців, — ЗМІ

За словами українських військових, у цьому фільтраційному таборі перебували не лише бійці ЗСУ, а й цивільні, яких там допитували та катували.

Російські окупанти у 2022 році вивозили українських полонених до міста Наровля Гомельської області Білорусі, де їх утримували у фільтраційних таборах. Про це повідомив Білоруський розвідувальний центр.

"На початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові створили на території Білорусі фільтраційний табір. Умови утримання і ставлення до полонених у ньому правозахисники назвали одними з найжорстокіших", — йдеться у матеріалі.

Зокрема журналісти поспілкувалися з українцем Владиславом Ягодинським, мешканцем села Оране Київської області, який розповів, що 2022 року окупанти вивезли його разом з братом на територію Білорусі.

"Я вже зрозумів, коли мене перевели на прикордонну службу. Там були прикордонники, і я в них запитав (де ми знаходимося — ред.). І вони сказали: "Білорусь, Наровля", — розповів Ягодинський.

Наровля на мапі Фото: Скриншот

За його словами, полонених утримували на території, що нагадує занедбаний колгосп.

Цю інформацію підтвердив інший український військовослужбовець Богдан Лисенко, який потрапив у російський полон наприкінці березня 2022 року. Він розповів, що його разом із побратимами схопили після штурму військової частини, а потім вивезли в Наровлю.

"Наровля — це була така пропагандистська картинка, що (російські військові, — ред.) такі, типу, людяні… Але ніхто ж не показує з їхніх, як там допитували цивільних. А цивільних там били, дай боже… Тобто, там постійно було чути крики", — пояснив Лисенко.

Він також описав місцевість, де розташовувався фільтраційний табір, як сільськогосподарську.

"Може, колишній колгосп якийсь або тракторна база", — зазначив Лисенко.

Водночас цей табір, за даними журналістів, потрапив у сюжет російського пропагандистського телеканалу "НТВ". Але там зазначено, що відеоряд зняли начебто на території України.

Завдяки супутниковим знімкам, на яких видно розташування палаток, КАМАЗів та характерної будівлі зі зруйнованим дахом, які співставили також з сюжетом "НТВ", розслідувачі встановили, що фільтраційний табір був на території, якою володіє ТОВ "Прип'ятський альянс", на вулиці Комсомольській у Наровлі.

1. будівля з характерно зруйнованим дахом і польовий намет праворуч унизу від неї; 2. польовий намет із відео "НТВ" Фото: Скриншот

"Судячи із супутникових знімків, російські військові були тут щонайменше до початку травня 2022 року. Коли ЗСУ деокупували Київську область, імовірно, маршрути транспортування полонених змінилися", — йдеться у матеріалі.

Журналісти зателефонували до "Прип'ятського альянсу". Директорка підприємства Зінаїда Мірутенко порадила звернутися з питаннями до виконкому міста, оскільки підприємством володіє Гомельське обласне споживче товариство. Голова Наровлянського виконкому Володимир Антоненко — колишній військовий зі служби безпеки Олександра Лукашенка. Людина, яка відповіла на дзвінок з його номера, сказала, що журналісти не туди потрапили.

Нагадаємо, 27 листопада французька газета Le Monde оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ підмінюють координати у "шахедах" та шлють їх до Білорусі.

23 листопада Олександр Лукашенко пригрозив повністю відключити інтернет в Білорусі.