В РФ знайшли винного у тому, що Україна збила розвідувальний літак А-50

Засудженим виявився житель Ялти, який нібито спостерігав за вильотом літака і передав дані спецслужбам України.

Краснодарський крайовий суд Росії засудив до 14 років колонії суворого режиму жителя Ялти за звинуваченням у державній зраді. Про це повідомляє об’єднана пресслужба судів Краснодарського краю.

Зазначається, що засудженим виявився житель Ялти. Чоловік був проти так званої "СВО" і не приховував цього.

"У січні 2024 року, перебуваючи в безпосередній близькості від міжнародного аеропорту у м. Сочі, він спостерігав виліт авіаційного комплексу радіолокаційного дозору та наведення. Розуміючи, що такі відомості можуть становити інтерес для спецслужб України, він передав дані про місце та час вильоту комплексу з метою його вогневого ураження", — йдеться у повідомленні.

Слухання у справі проходили у закритому режимі. Суд визнав підсудного винним і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 14 років, з обмеженням волі терміном на 1 рік. Відбувати призначене покарання засудженому належить у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що 14 січня та 23 лютого 2024 року Сили оборони збили два російських літаки далекого радіолокаційного стеження та управління (ДРЛСУ) А-50. Перший борт уразили на Азовському морі, другий – над Краснодарським краєм. Вартість А-50 становить понад 350 мільйонів доларів. Таких літаків у РФ "залишилися одиниці".